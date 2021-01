S Kaplanem jsme kvůli bolševikům vymysleli slovo bigbít, vzpomíná Sedláček

Bývalý baskytarista skupiny Rolling Stones Bill Wyman má v Londýně žebírkový restaurant Sticky Fingers – Ulepené prsty –, podle názvu desky z roku 1971. Nechtěl byste něco podobného vymyslet pro Čechy, když sám taky propojujete gastronomii s rock’n’rollem?

Bylo by to fajn, ale dneska už na to nemám energii, a nejspíš bych to nedotáhnul do konce. Mám spoustu dalších zájmů a v dnešní době jsem vlastně rád, že jsem se svých hospod zbavil. Vždyť teď restauratéři úplně šílejí a věřím tomu, že 30 % podniků – alespoň v Praze – určitě padne. Jedna z restaurací, kde jsem byl spoluvlastníkem, byla na turistech závislá (U Veselé basy na pražském Můstku, pozn. red.), tam bylo 95 % zahraničních hostů. Takhle mám klid.