Trochu jako TikTok. Hudba Bohuslava Martinů osloví i mladé lidi, říká kvarteto

Pavel Haas Quartet hraje ve složení Veronika Jarůšková (1. housle), Marek Zwiebel (2. housle), Šimon Truszka (viola) a Peter Jarůšek (violoncello), ale v rozhovoru se dobře naladěná čtveřice tak trefně doplňuje, že je nejlepší nechat ji mluvit jedním hlasem.
Z díla Martinů se ve světě daří prosazovat operu Řecké pašije, případně něco z orchestrální tvorby. Jak si ale stojí jeho smyčcová kvartety?
S těmi je to jiné, hrají se pouze sporadicky. Ani my jsme o nich neměli velký přehled, a to už jsme nastudovali hodně kvartet... Ale když se nám ten svět otevřel, zjistili jsme, že je to fascinující hudba, i když z interpretačního hlediska složitá.
Čím se Martinů odlišuje od hudby, kterou jste znali?
Po formální stránce sice používá stejné postupy, ale jeho hudba je úplně jiná, třeba první doba u něj moc neznamená, frázi klidně začíná na čtvrtou dobu, což je pro muzikanta nepochopitelné. (smích) Hlasy vede specificky, takže často žertujeme, že každý hlas funguje sám o sobě čili když hrají dva, tak to funguje jako duo, když tři, tak jako trio. Říkáme si, co se Martinů asi muselo odehrávat v hlavě, jako by měl nějak posunuté gravitační pole a vznášel se. (smích) Vše se odehrává v ohromně rychlých tempech, takže i když to technicky zvládneme, tak z hlediska interpretace bylo důležité, aby to neznělo roboticky. Věříme, že se nám to podařilo. Martinů má navíc obrovský smysl pro humor, či spíš pro ironii. Ostatně je to začátek 20. století, kdy se v celé kultuře začalo experimentovat a vytvářel se prostor pro originální osobnosti. Myslíme si, že to je hudba i pro naši dobu, že by jí mohli rozumět mladí lidé, kteří jsou zahlceni různými krátkými formami.
Prostě takový TikTok?
No přesně. (smích) V jeho hudbě jsou na sebe navrstvené velké změny, spousta se toho odehrává během sekundy, takže je vždy otázka, co vytáhnete, aby posluchač neztratil linku. Největší výzvou je srozumitelnost.
Z kvartetů jste vybrali čtyři, jak se liší a co se v nich odráží?
Zásadní kvartet je podle nás pátý, proto jsme ho na album dali hned jako první. Martinů ho napsal pro svoji múzu Vítězslavu Kaprálovou, která pro něj byla jakousi femme fatale. Ti dva měli vztah, který ale neměl budoucnost, a v hudbě je to znát, je drásavý a hodně dramatický. Kvartet číslo 2 je z doby, kdy byl Martinů ještě neznámý, je virtuózní, energický, mladický, ale i pochmurný. Kvartet číslo 3 je nejexperimentálnější, s prvky jazzu, polytonality, ale i vtipu a lyriky. No a sedmý věnoval Martinů své ženě Charlotte. Jako by se vracel zpět domů, ke klasické harmonii, dá se to vnímat všelijak... Každopádně je nejsrozumitelnější, asi proto se hrává nejčastěji.
Chystáte se s Martinů na turné?
U nás to je opačně než v popu, napřed hrajeme určitého autora, a když dorazíme k nějakému bodu, který považujeme za vyzrálý, tak hudbu natočíme. A potom už zase vymýšlíme nové výzvy. Ale v příštích dvou letech Martinů zařazovat určitě budeme, už 1. října hrajeme Martinů v londýnské Wigmore Hall, 8. října na Lednicko-valtickém hudebním festivalu, v prosinci v rámci festivalu Dny B. Martinů, na němž album i pokřtíme, uvedeme kromě Martinů i kvartet Vítězslavy Kaprálové a v lednu představíme Martinů v Amsterdamu.
A kam se tedy ubírají vaše myšlenky v současnosti?
K Erichu Wolfgangu Korngoldovi. To je kouzelný svět, zase úplně jiný, ne tak drásavý, jako když hrajeme Schuberta či Beethovena, kde je stále nějaké utrpení. To nás sice baví, ale jen do určité míry. Korngold je technicky těžký, ale je oblažující a zábavný. Dost odborníků zastává názor, že je to povrchní hudba, a možná opravdu balancuje na hraně, ale v každém taktu je promyšlená a zajímavá. Takže to bude občerstvení našeho repertoáru.
V minulosti jste si prošli nelehkými změnami v sestavě, přesto jste se dokázali rychle sehrát, to asi není u kvarteta samozřejmost?
Sami jsme překvapeni, že jsme to přežili. (smích) Ale je za tím spousta práce, není jednoduché měnit člena za pochodu, protože nejde zrušit koncerty a tři měsíce se jen připravovat. Logistika i repertoár jsou dány dva roky dopředu. Bez nadšení pro naši práci bychom to nevydrželi.
Jak si udržet takové nadšení?
Náš mentor Milan Škampa vždycky říkal, že kvarteto je nejkrásnější vězení na světě, což se nedá pochopit, když v tom člověk nežije. Je to zvláštní závislost. Jako v některých extrémních sportech. Nám aspoň nejde o život. I když v jedné recenzi stálo, že hrajeme, jako by na tom závisel náš život. Ale je to náš život, a když si čteme vlastní životopis, tak jsme překvapeni, co všechno už máme za sebou.