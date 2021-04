Olympiku jsem dal přednost před hraním u Gotta, vzpomíná baskytarista Chrastina

Byl jste spoluzakladatelem kapely Olympic. Sledujete, jak si Petr Janda a vaši následovníci vedou nyní?

Skoro vůbec. Není proč. Občas si popovídám s Petrem po telefonu, snad mu ještě něco otextuju, ale tím to asi skončí. Plánuje uspořádat velké šedesátiny Olympiku, tak uvidíme. Já jsem se už loni rozhodl, že v osmdesáti je tak akorát čas, abych s aktivním hraním skončil. Ještě v roce 2019 jsme si tak dvakrát až třikrát do měsíce zahráli s rokenrolovými dědky, z nichž někteří byli také u začátků Olympiku, například saxofonista Míla Růžek nebo bubeník Mirek Žižka. Ale promotér Vašek Kotrch, co ty koncerty připravoval, nám koncem minulého roku umřel. A to je konec starého dobrého klasického rock’n’rollu, ten nový mě už moc nezajímá.

Dlouhou dobu jsme s Ringo Čechem nemluvili. Petr Janda mu nemohl přijít na jméno asi třicet let. Pavel Chrastina