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Charakterní Pavel Bobek. S Nárožným si hráli na vojáky, ve stáří přišel o hlas

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  20:00

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Pavel Bobek | foto: Materna DanMAFRA

Patřil ke stálicím české popmusic, přesto stál vždy tak trochu v druhé řadě, ve stínu slavnějších kolegů. Pavla Bobka to netrápilo, nepřeceňoval se a nehodlal ani vyměnit své názorové postoje za pomíjivé pozlátko světa showbyznysu. Zpíval to, co chtěl, i když si tím občas nadělal spoustu problémů. Přesto se stal ikonou české country a pro zasvěcené i komikem s vážnou tváří. O to větší šok prožíval ve chvíli, kdy ho náhle zradilo zdraví.
Pohnuté osudy

Je září 2005 a Pavel Bobek se zvolna probouzí ze čtrnáct dní trvajícího umělého spánku. Teprve zpětně se dozvídá, že doma zkolaboval. Nebýt rychlé pomoci dcery, asi by už nežil. Praskl mu vřed na dvanáctníku, což způsobilo prudký zánět v břiše. Prodělal urgentní operaci a lékaři několik dní bojovali o jeho život. To všechno se pozvolna dozvídá na jednotce intenzivní péče, kde zatím nehybně leží a dýchají za něj přístroje. V den jeho 68. narozenin ho 16. září lékaři konečně odpojují od plicní ventilace a on může začít zase sám dýchat. Radost však trvá jen chvilku. Pavel Bobek s hrůzou zjišťuje, že nemůže mluvit. Do té doby si uměl představit mnoho kolizí, které mu může osud přivést do cesty, ale nikdy by ho nenapadlo, že ztratí hlas. A co zmůže zpěvák bez hlasu?

Záleželo mu na melodice, promyšleném aranžmá a chytrém textu, což postrádal například u Beatles, které označoval za hrobaře rock’n’rollu.

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