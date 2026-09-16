Je září 2005 a Pavel Bobek se zvolna probouzí ze čtrnáct dní trvajícího umělého spánku. Teprve zpětně se dozvídá, že doma zkolaboval. Nebýt rychlé pomoci dcery, asi by už nežil. Praskl mu vřed na dvanáctníku, což způsobilo prudký zánět v břiše. Prodělal urgentní operaci a lékaři několik dní bojovali o jeho život. To všechno se pozvolna dozvídá na jednotce intenzivní péče, kde zatím nehybně leží a dýchají za něj přístroje. V den jeho 68. narozenin ho 16. září lékaři konečně odpojují od plicní ventilace a on může začít zase sám dýchat. Radost však trvá jen chvilku. Pavel Bobek s hrůzou zjišťuje, že nemůže mluvit. Do té doby si uměl představit mnoho kolizí, které mu může osud přivést do cesty, ale nikdy by ho nenapadlo, že ztratí hlas. A co zmůže zpěvák bez hlasu?
Záleželo mu na melodice, promyšleném aranžmá a chytrém textu, což postrádal například u Beatles, které označoval za hrobaře rock’n’rollu.