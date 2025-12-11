Komorně a s dokonalým zvukem. Paul Simon odehraje v Praze hned tři koncerty

Písničkář Paul Simon pokračuje v sérii komorních koncertů A Quiet Celebration Tour, na kterých představuje album Seven Psalms a oslavuje své nadčasové písňové klasiky. Tři představení se odehraji v pražském Kongresovém centru - konkrétně 9., 10. a 12. dubna.
Zpěvák a skladatel Paul Simon

Zpěvák a skladatel Paul Simon | foto: Live Nation

Hudebník Paul Simon na slavnostní večeři uspořádané pro japonského premiéra...
Zpěvák Paul Simon na večeři v Bílém domě (Washington, 10. dubna 2024)
Obal alba Seven Psalms
Paul Simon (O2 arena, Praha, 17. října 2016)
6 fotografií

Koncerty začnou provedením díla Seven Psalms z roku 2023, nominovaného na cenu Grammy. Deník The Guardian o ní psal jako o mistrovské suitě, Times of London označil Seven Psalms jako pozoruhodné album.

Desku Seven Psalms Paul Simon složil a nahrál výhradně s pomocí akustických nástrojů. Hudebník s oblibou říká, že posluchač skladbu dotváří a proto „sedm žalmů“ hraje v komorních sálech s dokonalou akustikou.

Po krátké přestávce zahraje Paul Simon jak starší hity, tak i písně, které živě zazněly buď velmi vzácně nebo dosud vůbec. Ty speciálně pro turné Simon opatřil novými aranžemi.

RECENZE: Paul Simon na albu Seven Psalms snově rozjímá o víře

Paul Simon se proslavil jako součást dua Simon & Garfunkel, pro něž složil a společně s Artem Garfunkelem nazpíval hity jako Mrs. Robinson, Sound od Silence, The Boxer, Bridge Over Troubled Water, I Am a Rock a mnohé další. Jako sólový umělec dosáhl vrcholu albem Graceland z roku 1986, na němž jedinečným způsobem propojil rock, folk a pop s world music.

Lístky na pražské koncerty Paula Simona budou v prodeji od 17. prosince od 11:00 hodin za cenu od 2 500 Kč.

