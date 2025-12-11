Komorně a s dokonalým zvukem. Paul Simon odehraje v Praze hned tři koncerty

Koncerty začnou provedením díla Seven Psalms z roku 2023, nominovaného na cenu Grammy. Deník The Guardian o ní psal jako o mistrovské suitě, Times of London označil Seven Psalms jako pozoruhodné album.
Desku Seven Psalms Paul Simon složil a nahrál výhradně s pomocí akustických nástrojů. Hudebník s oblibou říká, že posluchač skladbu dotváří a proto „sedm žalmů“ hraje v komorních sálech s dokonalou akustikou.
Po krátké přestávce zahraje Paul Simon jak starší hity, tak i písně, které živě zazněly buď velmi vzácně nebo dosud vůbec. Ty speciálně pro turné Simon opatřil novými aranžemi.
Paul Simon se proslavil jako součást dua Simon & Garfunkel, pro něž složil a společně s Artem Garfunkelem nazpíval hity jako Mrs. Robinson, Sound od Silence, The Boxer, Bridge Over Troubled Water, I Am a Rock a mnohé další. Jako sólový umělec dosáhl vrcholu albem Graceland z roku 1986, na němž jedinečným způsobem propojil rock, folk a pop s world music.
Lístky na pražské koncerty Paula Simona budou v prodeji od 17. prosince od 11:00 hodin za cenu od 2 500 Kč.