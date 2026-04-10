RECENZE: Paul Simon v Praze vzpomínal na Havla a vrátil Voňkové vypůjčený nástroj

Koncert byl rozdělen na dvě části. V první Paul Simon s doprovodnými hudebníky přehrál kompletní album Seven Psalms z roku 2023, které je do značné míry koncepčním celkem s opakujícími se motivy. Ve druhé části pak písničkář zalovil ve starším repertoáru – zazněla například skladba Graceland ze stejnojmenného slavného alba, písně Spirit Voices a The Cool, Cool River připomněly rovněž vynikající desku The Rhythm Of The Saints a nechybělo ani několik hitů dua Simon & Garfunkel. Jmenovitě Homeward Bound, The Boxer a na úplný závěr neodmyslitelná The Sound Of Silence, kterou Paul Simon zahrál sólo pouze v doprovodu akustické kytary.
Zážitkem bylo nejen vnímat jeho zpěv a hru, ale také pozorovat, jak diriguje doprovodný ansámbl, který reagoval na každý jeho pohyb a gesto.