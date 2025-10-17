„Jsme naprosto zdrceni a naše srdce jsou zlomena,“ napsala v prohlášení rodina. Ta uvedla, že mu během skonu byla na blízku a že jeho neuvěřitelné životní úspěchy budou ve vzpomínkách žít navždy.
Frehley se ke spoluzakladatelům Kiss Paulu Stanleymu a Genemu Simmonsovi připojil v roce 1972, kapelu opustil o deset let později, kdy se vydal na sólovou dráhu. V roce 1996, kdy se Kiss představili poprvé i v Praze, se ke kapele vrátil. V roce 2002 se ale původní členové opět rozešli.
|
Historky z Masters of Rock. Lemmy šel na svatbu, Kiss zvali fandy na pódium
Na konci září Frehley upadl ve svém studiu. Média později informovala o tom, že utrpěl krvácení do mozku a že ho při životě udržují přístroje. TMZ uvedl, že rodina uvažuje o jeho odpojení od přístrojů.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-15 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-20 %Získat slevu
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-30 %Získat slevu
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.