Zemřel Ace Frehley, někdejší člen legendární kapely Kiss

  7:32
Ve věku 74 let ve čtvrtek zemřel někdejší člen americké rockové skupiny Kiss Paul Daniel Frehley známý jako Ace Frehley. Frehley zemřel následkem zranění, která v září utrpěl po pádu. V noci na pátek to uvedl portál Variety.
Člen americké rockové skupiny Kiss Paul Daniel Frehley známý jako Ace Frehley

Člen americké rockové skupiny Kiss Paul Daniel Frehley známý jako Ace Frehley na slavnostním ceremoniálu Rock and Roll Hall of Fame (10. dubna 2014) | foto: Profimedia.cz

Kapela Kiss
Americká kapela Kiss
Legendární hardrocková kapela Kiss vystoupila 14.6. 2013 v pražské O2 aréně.
Legendární hardrocková kapela Kiss vystoupila 14.6. 2013 v pražské O2 aréně.
„Jsme naprosto zdrceni a naše srdce jsou zlomena,“ napsala v prohlášení rodina. Ta uvedla, že mu během skonu byla na blízku a že jeho neuvěřitelné životní úspěchy budou ve vzpomínkách žít navždy.

Frehley se ke spoluzakladatelům Kiss Paulu Stanleymu a Genemu Simmonsovi připojil v roce 1972, kapelu opustil o deset let později, kdy se vydal na sólovou dráhu. V roce 1996, kdy se Kiss představili poprvé i v Praze, se ke kapele vrátil. V roce 2002 se ale původní členové opět rozešli.

Historky z Masters of Rock. Lemmy šel na svatbu, Kiss zvali fandy na pódium

Na konci září Frehley upadl ve svém studiu. Média později informovala o tom, že utrpěl krvácení do mozku a že ho při životě udržují přístroje. TMZ uvedl, že rodina uvažuje o jeho odpojení od přístrojů.

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

