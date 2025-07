RECENZE: Hudba v rytmu tepu srdce. Šamanka Patti Smith uvedla publikum do transu

Kam oči, tam hlava, kam hlava, tam tělo. Museum Kampa láká ke zhlédnutí nové expozice s názvem Z očí do očí – OKO v umění 1900-2025. Jenže výstava sleduje spíše vás a to tisícero očima, které v...

CBS zruší slavný satirický pořad The Late Show. Diváci na zprávu reagovali bučením

Společnost CBS ukončí příští rok v květnu vysílání satirického pořadu The Late Show with Stephenem Colbert. Zdůvodnila to finančními důvody. Oznámení přišlo pár dní poté, co Colbert kritizoval...