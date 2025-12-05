Originál se vším všudy, vzpomíná Miloš Pokorný na zesnulého kolegu Hezuckého

Moderátor Miloš Pokorný, který s kolegou Patrikem Hezuckým poslední roky uváděl společný podcast, se smutnou zprávu dozvěděl od Leoše Mareše. „Pár hodin poté, co jsem se s Patrikem byl rozloučit, mi to zavolal Leoš,“ popsal Pokorný iDNES.cz
„V prvé řadě chci popřát rodině sílu a poděkovat nemocnici v Benešově za nejen profesionální, ale především neskutečně lidský přístup. Vytvořili nám takové podmínky, že jsme za Paťáčkem mohli v jakoukoli hodinu přijet, být ve velkém počtu kamarádů u něho a ulehčit mu poslední týdny,“ uvedl moderátor, který se společně s Leošem Marešem a dalšími Hezuckého nejbližšími kolegy střídal u nemocničního lůžka.
„Patrik byl kamarád, kolega. ...originál se vším všudy. Jsem strašně rád, že jsme se Zdeňkem Pohlreichem odpremiérovali dnes ráno, kdy ještě Patrik žil, náš společný podcast Lepší už to nebude a řekli jsme, že díky jeho zdravotnímu stavu ho přerušujeme… Nechtěli jsme Paťáka nikým narychlo nahrazovat,“ uzavřel Pokorný.
Podcast Lepší už to nebude vytvořila trojice známých jmen Pokorný – Pohlreich – Hezucký před dvěma lety. Právě zde Patrik Hezucký poprvé promluvil o svých zdravotních problémech, které jej nejprve upoutaly na invalidní vozík a kvůli kterým trávil poslední týdny života v nemocnici. Známý moderátor a rozhlasový parťák Leoše Mareše z Ranní show zemřel v pátek 5. prosince ve věku 55 let.