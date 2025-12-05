V tomhle věku by se odcházet nemělo. Na Hezuckého vzpomínají Ruppert, Farna i Mirai

Autor:
  19:07aktualizováno  19:49
České celebrity vyjadřují soustrast rodině moderátora Patrika Hezuckého, který zemřel ve věku 55 let po několikaměsíčních zdravotních komplikacích. Mnoho sil rodině popřála například zpěvačka Ewa Farna, Mirai Navrátil, herečka Veronika Arichteva či zpěvák Matěj Ruppert.
Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz

Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz | foto: Dalibor PuchtaiDNES.cz

Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz
Zpěvák Matěj Ruppert přichází do Rudolfina na poslední rozloučení s Jiřím...
Lucie Šilhánová, Patrik Hezucký a Leoš Mareš
Ewa Farna, absolutní slavice 2025 (21. listopadu 2025)
11 fotografií

Moderátor Martin Cihlář, který Hezuckého při vysílání ranní show nahradil, pro iDNES.cz řekl, že byl rádiovou legendou. „Je mi to strašně líto. Patrik je nejen pro mě rádiová legenda. Jako dítě jsem vyrůstal na Mrázkovi a byla to pro mě čest s ním pak víc jak deset let pracovat v Ranní show na Evropě 2. Myslím na celou jeho rodinu,“ sdělil Cihlář.

Zpěvák Matěj Ruppert k úmrtí slavného moderátora dodává, že měl dar dodávat lidem radost. „Je strašně nespravedlivé, když má někdo takhle velký dar a odejde z tohoto světa v 55 letech. V takovémhle věku by se odcházet nemělo,“ podotkl pro iDNES.cz.

Mrázek, ústředna! Připomeňte si vtipné telefonáty zesnulého Patrika Hezuckého

„Upřímnou soustrast rodině. Je mi to strašně líto,“ napsala Farna na sociální síti Instagram. V podobném duchu se vyjádřila i herečka Veronika Arichteva. „Patriku, děkuju za tvůj humor, energii a životní nadhled, který mi mnohokrát nastartoval den,“ prohlásila.

Lídr skupiny Monkey Business také dodává, že Hezucký byl jeho velkým kamarádem. „Děkuji Leoši Marešovi za to, jak v poslední době Patrikovi pomáhal,“ svěřil se Ruppert.

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

O vzpomínku na Hezuckého se podělil i zpěvák Mirai Navrátil. „Před měsícem, když jsme spouštěli náš velký plán, samá sranda a absolutně jsem netušil, že se vidíme naposledy. Ač jsme se potkali jen párkrát v životě, byl jsem fanoušek Tvého humoru a pohotovosti,“ napsal Navrátil na sociální síti Facebook.

Svou lítost nad Hezuckého úmrtím vyjádřil i dosluhující ministr vnitra Vít Rakušan. „Když politik vyjádří soustrast, tak mu to většinou nikdo nevěří. Ale tahle je moc upřímná... Patrika jsem osobně neznal, ale nějak jsem měl pocit, že ho znám čtvrtstoletí. A že stárnu spolu s těmi vtipnými pány, kde mě narozdíl od jiných moderátorů rozesmívalo i to, když se jim vtip nepovedl a oni z toho udělali vtip. Blízkým upřímnou soustrast, je mi to moc líto,“ napsal ministr v demisi na sítí X.

Kolegyně z rádia moderátorka Lucie Šilhánová Černá se rozloučila s Hezuckým slovy, že jeho odchod všem rozerval srdce. Děkuju za tolik krásných let, tolik smíchu, tolik zážitků... Bylo to intenzivní a strašně to teď bolí,“ svěřila se.

Zpěvák Jan Bendig pak Hezuckého označil za velkou součást svého života. „Ach jo... je to v háji,“ dodal k jeho úmrtí.

Kvůli hubnutí a velkému úbytku svalové hmoty začal mít Hezucký letos na podzim problémy s chůzí, na veřejnosti se objevil na invalidním vozíku. Po zhoršení zdravotního stavu byl v listopadu hospitalizován, léčil se v benešovské nemocnici, kam ho pravidelně jezdil navštěvovat jeho dlouholetý přítel a kolega Leoš Mareš.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Po letech spolu. Bratři Hrušínští vyprávějí, jak se za normalizace měli vzdát příjmení

V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...

Odkaz jejich slavného otce je provází celý život, přesto se Jan i Rudolf Hrušínští dokázali samostatně zapsat jako významné herecké osobnosti. Po letech se sešli před kamerou, aby natočili...

Zemřel výtvarník Theodor Pištěk, za kostýmy k Amadeovi získal Oscara

Theodor Pištěk

Ve věku 93 let zemřel malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk. Podílel se na Formanově filmu Amadeus, návrhy jeho kostýmů vynesly snímku jednoho z osmi Oscarů. Tvořil fotorealistické kresby a...

Fakáč do objektivu. Johnny Cash poslal do háje šéfa věznice i celou country scénu

Jim Marshall: Johnny Cash v San Quentinu (1969)

Bylo to dílo náhody, momentálního hnutí mysli. Countryový „muž v černém“ Johnny Cash se chystal zahrát muklům v San Quentinu a když ho fotograf požádal, jestli by přes objektiv nevzkázal něco...

KVÍZ: Jak dobře znáte foglarovku Chata v Jezerní kotlině? Vyhrajte ji v soutěžním kvízu

Soutěž
Obálky nových vydání knih Jaroslava Foglara

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Ve středu 3. prosince vychází Chata v Jezerní kotlině, jíž je...

Jako zrádce bych neprošel ani přes casting. Režisér o Kotkovi i charakteru účastníků

Premium
Markus Krug. V showbyznysu se pohybuje několik let, jeho tvář však zůstávala v...

V showbyznysu se pohybuje několik let, jeho tvář však zůstávala v pozadí. Až s televizní hrou Zrádci se dostal do povědomí publika jako skromný sympaťák s bekovkou a neotřelými nápady. K režírování...

5. prosince 2025

V tomhle věku by se odcházet nemělo. Na Hezuckého vzpomínají Ruppert, Farna i Mirai

Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz

České celebrity vyjadřují soustrast rodině moderátora Patrika Hezuckého, který zemřel ve věku 55 let po několikaměsíčních zdravotních komplikacích. Mnoho sil rodině popřála například zpěvačka Ewa...

5. prosince 2025  19:07,  aktualizováno  19:49

Topolánek o svém boji s rakovinou: Mám šanci žít déle díky včasnému záchytu

Mirek Topolánek na konferenci Aspen Institutu v Praze. (14. listopadu 2024)

Bývalý premiér Mirek Topolánek v rozhovoru pro DVTV otevřeně promluvil o svém boji s rakovinou slinivky. Popsal náročnou operaci a upozornil na důležitost prevence. Věří, že má šanci žít déle než pět...

5. prosince 2025  19:20

Mrázek, ústředna! Připomeňte si vtipné telefonáty zesnulého Patrika Hezuckého

Patrik Hezucký

„Halo? Prosím vás…“ — takto obvykle začínala legendární Ústředna pana Mrázka, které svůj hlas propůjčoval Patrik Hezucký. Oblíbený moderátor zde naplno využíval svůj pohotový humor a vyřídilku,...

5. prosince 2025  18:42

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

5. prosince 2025  18:08

Lucie zažívá renesanci, hlásí Michal Dvořák před největší show v 40leté historii kapely

Michal Dvořák, producent, skladatel, textař a zakládající člen kapely Lucie

Oslavy ke 40 letům existence skupiny Lucie velkolepě vyvrcholí 9. a 10. prosince v pražské O2 areně. Klávesista a scénograf Michal Dvořák v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil detaily dechberoucí...

5. prosince 2025  17:26

Lucie v O2 areně zdarma. K předplatnému iDNES Premium získáte dvě vstupenky

V roce 2024 vystoupila na festivalu i kapela Lucie.

Přinášíme mimořádnou příležitost pro fanoušky české hudební legendy. K nákupu dvouletého předplatného iDNES Premium nyní nejrychlejší zájemci získají dvě vstupenky na koncert skupiny Lucie v O2 areně...

5. prosince 2025  16:27

RECENZE: Sedm vražd a řada zmizelých. Krimiseriál Zlato láká reálným pozadím

60 % Premium
Ze seriálu Zlato

Britský seriál Zlato má výhodu v tom, že líčí skutečný kriminální případ, spadající do sbírky loupeží století. Navíc v roli hlavního vyšetřovatele baví Hugh Bonneville, hrabě z Panství Downton, nebo...

5. prosince 2025

Na desátém Českém mejdanu s Impulsem si O2 arenu podmaní Olympic i Mig 21

Český mejdan s Impulsem 2023 (21. října 2023)

Desátý ročník koncertního projektu Český mejdan s Impulsem přivítá legendární kapelu Olympic. Ta se takto na pódium O2 areny vrací už potřetí. Naopak poprvé zde v rámci této akce vystoupí kapela Mig...

5. prosince 2025  13:59

Netflix se dohodl s Warner Bros. Převezme HBO Max i práva na Harryho Pottera

ilustrační snímek

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery včetně studií a platformy HBO Max. Akvizice vyjde na 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun),...

5. prosince 2025  9:29,  aktualizováno  13:55

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Ve velkém stylu. Lucie uvolnila lístky na druhý koncert v pražské O2 areně

Skupina Lucie na speciálním koncertu v OX Club v Praze (9. dubna 2025)

Kapela Lucie se chystá na vyvrcholení svého turné ke 40 letům od založení. Na druhý koncert v pražské O2 areně, který se odehraje 10. prosince, nyní uvolnila další vstupenky. Hudebníci podle svých...

5. prosince 2025  11:45

Bojkot Eurovize nemá vliv. Česko počítá s účastí v nadcházejícím ročníku soutěže

Adonxs na druhém semifinále Eurovision Song Contest v Basileji (15. květma...

Co se týče následujícího ročníku hudební soutěže Eurovize, nemá na Česko žádný vliv aktuální bojkot Španělska, Nizozemska a Irska. Tři země se rozhodly odstoupit v reakci na oznámení Evropské...

5. prosince 2025  10:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.