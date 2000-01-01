Přátelé nejen z hudební branže se v pondělí 19. ledna sešli v pražské O2 areně, aby dali poslední sbohem moderátorovi Patriku Hezuckému, který 5. prosince podlehl vážné nemoci. Na snímku nestor české bigbítové písničky Petr Janda s Leošem Marešem.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Právě Mareš večerem nazvaným Koncert pro Patrika prováděl jako moderátor. Přítomni byli i Nikola Hezucká se synem Oliverem.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Michal Malátný, zpěvák kapely Chinaski, na společném pódiu s Robertem Kodymem ze skupin Lucie a Wanastowi Vjecy. Na Koncertě pro Patrika zahrály obě Kodymovy kapely.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Uctít památku Patrika Hezuckého dorazil i italský zpěvák Drupi.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Zpěvačka Dasha si s Leošem Marešem střihla duet Být stále mlád.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Pěvecky vždy dokonalá Bára Basiková árií Co na tom je tak zlého? připomněla rockovou operu Jesus Christ Superstar.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Jana Bendiga uvedl svým typickým způsobem komik, herec a také zpěvák Štěpán Kozub.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Kozub se dočkal o samostatného komediálního výstupu, v němž nezapřel domovskou Ostravu.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Kromě Dashi si Leoš Mareš zazpíval a zarapoval i s Václavem Noidem Bártou.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Symfonický orchestr zahrál Largo z Novosvětské od Antonína Dvořáka.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Český slavík Noid Bárta zazpíval Slavíky z Madridu a Přejdi Jordán.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Michal Malátný zazpíval skladby Smůla a 1970 z repertoáru domovských Chinaski.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Průvodce večerem Leoš Mareš poslouchá Dvořákovo Largo.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Ondřej Brzobohatý zahrál na piano a zazpíval píseň Mám ťa rád z repertoáru Karola Duchoňa.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Mirai Navrátil přivezl do O2 areny skladby Chci tančit a Anděl.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
V závěru včera se na pódiu sešli všichni účinkující.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Tým Evropy 2 v čele s Leošem Marešem převedl pěvecko-taneční vystoupení.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Matěj Ruppert si pěvecky pochutnal na písni In The Air Tonight od Phila Collinse.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Jsem optimista, tvrdila ve stejnojmenné skladbě Olga Lounová.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Slovenský písničkář Adam Ďurica zazpíval Zatancuj si so mnou.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Kromě zpěvu zněly na Koncertě pro Patrika i verše v přednesu Kateřiny Pokorné, píšící básně pod pseudonymem Svojost.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Leoš Mareš zdraví publikum a děkuje mu za hojnou účast.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Michal Dvořák a Robert Kodym z kapely Lucie
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Impozantní pohled na zaplněnou O2 arenu
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička
Michal Malátný připomněl, že jak on, tak Patrik Hezucký, patří mezi Husákovy děti, ročník 1970.
Autor: Bestsport, a.s./Jan Nožička