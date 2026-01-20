Janda, Kozub i Basiková. Podívejte se, kdo vzdal hold Patriku Hezuckému v O2 areně

  13:11
Přátelé nejen z hudební branže se v pondělí 19. ledna sešli v pražské O2 areně, aby dali poslední sbohem moderátorovi Patriku Hezuckému, který 5. prosince podlehl vážné nemoci. Večerem nazvaným Koncert pro Patrika prováděl Leoš Mareš, přítomni byli i Nikola Hezucká se synem Oliverem.
Petr Janda a Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena,... Koncert pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena, Praha). Michal Malátný a Robert Kodym na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2... Drupi na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena, Praha). Dasha a Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena, Praha). Bára Basiková na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena, Praha). Jan Bendig na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena, Praha). Štěpán Kozub na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena, Praha). Noid Bárta a Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena,... Koncert pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena, Praha). Václav Noid Bárta na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena, Praha). Michal Malátný na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena, Praha).

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

21. ledna 2026  17:07

Janda, Kozub i Basiková. Podívejte se, kdo vzdal hold Patriku Hezuckému v O2 areně

České hity i Drupi, humor a nečekaný rap. Hvězdy se s Hezuckým loučily v O2 areně

Premium
Moderátor Patrik Hezucký

Rozloučit se ještě jednou se zesnulým moderátorem Patrikem Hezuckým přišli prostřednictvím Koncertu pro Patrika do pražské O2 areny mimo jiné Petr Janda, Václav Noid Bárta, Bára Basiková, Jan Bendig...

19. ledna 2026

