Janda, Kozub i Basiková. Podívejte se, kdo vzdal hold Patriku Hezuckému v O2 areně
Recenze: Místo zločinu Zlín 55 %, Pachová stopa 50 %, Jurský svět: Zánik říše 55 %, Drákula: Neznámá legenda 40 %, Birdman 85 %, Jan Palach 65 %, Argo 80 %, Pustina 75 %, Příchozí 75 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Kurz manželské touhy 55 %, Hrdinové a zbabělci 50 %, Zombieland: Rána jistoty 50 %, Minuta věčnosti 55 %, Oppenheimer 75 %
Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let
Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...
Prezident se bavil s Cimrmany. „Dobyl“ severní pól, pak se fotil s herci
Prezident Petr Pavel vyrazil za kulturou. Ve středu navštívil oblíbené Divadlo Járy Cimrmana na pražském Žižkově a v hledišti se bavil při ikonické hře Dobytí severního pólu. Na závěr představení se...
Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci
Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...
Divákům se zdál ošklivý. Z Ameriky pak Karel Gott přijel jako suverénní drzoun
Karel Gott – na většinovém názoru, že byl nejlepším českým zpěvákem, nepanuje stoprocentní shoda. Někdo ho obdivuje, někdo moc nemusí. Jisté však je, že byl jednoznačně nejúspěšnější. Ať už použijeme...
Když se sejde pět nezkušených žen. Kalich ovládnou Mihulová, Smutná a Špalková
Uznávaný britský dramatik Peter Quilter, podle jehož děl vznikly filmy s Meryl Streepovou a Renée Zellwegerovou, už dávno prohlásil naši zemi za svou druhou vlast. Asi nikde na světě mimo Ostrovy se...
RECENZE: Proč vznikla komedie Šviháci? Aby Piešťany dostaly reklamu jak hrom
Což o to, v Piešťanech je hezky. Ale to ještě není důvod trpět sto minut u česko-slovenské novinky kin jménem Šviháci, která se školácky snaží opisovat komedie Marie Poledňákové za pomoci hostujících...
I autorce Gerty Schnirch z toho zatrnulo. Série podle románu Kateřiny Tučkové je tu
Společnost HBO uvede začátkem února filmovou adaptaci románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. Dvoudílná minisérie režiséra Tomáše Mašína vypráví příběh dívky Gerty, jejíž poklidné mládí padne za oběť...
Návrat Velkého Vonta. Konec Foglarovy trilogie zamířil do novinových stánků
Několik let sedával Jaroslav Foglar na lavičce nedaleko Karlova mostu. Pro psaní nové knihy si našel klidné místo, na dohled od jedné z dávných kluboven jeho skautského oddílu. Na lavičku u hřiště...
Snímek roku vznikl v černouhelném dolu. Cenu Czech Press Photo má i náš fotograf
Titul Fotografie roku v prestižní soutěži Czech Press Photo připadla Lukáši Kaboňovi z Deníku, který fotografoval uzavírání posledního černouhelného dolu ve Stonavě. Úspěch slaví i fotograf Petr...
Viny otců a kostlivci ve skříních. Tajemství Velkého Vonta je příběh temné minulosti
Závěrečný román ze Stínadelské trilogie je nejméně známý už proto, že se s ním tuzemští čtenáři mohli většinou seznámit až po sametové revoluci. Vznikl navíc s velkým odstupem po dvou slavných...
Opakujte zápletku pro diváky na telefonu, nařizuje podle Damona režisérům Netflix
Americká streamovací služba Netflix podle herce a producenta Matta Damona nařizuje režisérům, aby v průběhu děje několikrát zopakovali zápletku. Chce, aby diváci, kteří v průběhu sledování často...
RECENZE: Opět rozervaný rebel. Do Odznaku Vysočina přibyl smutný fešák
Čtvrtá řada krimiseriálu Odznak Vysočina, která po předpremiéře na Oneplay za týden přejde na Novu, přináší střídání stráží. Přinejmenším v první epizodě chybí dosavadní herecký král cyklu Martin...
Nenahrané pásky už nepřevinu zpět. Vladimíru Mertovi je osmdesát
Baladické písně Vladimíra Merty byly za tuhých časů normalizace pro tisíce lidí symbolem odporu proti komunistickému režimu. Tento hudebník a textař slovy hudebního publicisty Pavla Klusáka posunul v...
České hity i Drupi, humor a nečekaný rap. Hvězdy se s Hezuckým loučily v O2 areně
Rozloučit se ještě jednou se zesnulým moderátorem Patrikem Hezuckým přišli prostřednictvím Koncertu pro Patrika do pražské O2 areny mimo jiné Petr Janda, Václav Noid Bárta, Bára Basiková, Jan Bendig...
