RECENZE: Koncert Pártlové připomínal televizní estrádu. Chyběla jen Bohdalová

Josef Vlček

10:22

„To nejlepší máš za sebou! Dneska to fakt nebude prdel! Jdi s každým, kdo tě má rád! Udělej si to sama!“ to jsou některá z odvážných hesel, která se objevovala na světelné tabuli před koncertem Martiny Pártlové, aby navodila atmosféru jejího druhého úspěšného pokusu vyprodat středně velký koncertní sál. Ve všech případech Forum Karlín.