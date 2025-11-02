Naše koncerty vám vykopnou mozek z hlavy, říká frontman kapely Parkway Drive

Skupina Parkway Drive, zpěvák Winston McCall uprostřed | foto: archiv kapely

Jindřich Göth
  14:00
Australská metalcoreová kapela Parkway Drive slaví dvacáté výročí a 7. listopadu se představí českým fanouškům v pražské Sportovní hale Fortuna. O tom, co obnáší být ve skupině, která se z malého klubového aktu vypracovala v žánrovou veličinu, hovoří frontman Winston McCall.

Mluvit s Winstonem McCallem znamená naslouchat člověku, jemuž není lhostejné, co se kolem něj děje. Je dlouholetým vegetariánem s hlubokým zájmem o životní prostředí. Přemýšlivý, zároveň ale vstřícně a přátelsky naladěný.

V jednom rozhovoru jste prohlásil, že na koncertě v Praze hodláte propojit všechny prvky historie Parkway Drive. Co si pod tím máme představit?
Začínali jsme jako kapela, která hrála tváří v tvář stovce kamarádů v malých klubech, a postupně jsme se vypracovali na skupinu, která hraje ve velkých halách a dělá na pódiu šílené kousky s ohněm a podobně. A naším cílem je udělat show, která bude obsahovat oba konce spektra. Abych to vysvětlil, chceme, aby lidi pochopili, že Parkway Drive je pořád ta samá nenápadná kapela, kterou byla, když začínala v klubech. Zároveň ale dokáže odehrát koncert, který vám vykopne mozek z hlavy. Je to už dvacet let, co jsme začali hrát, a chceme, aby si fandové uvědomili, že jsme se nijak dramaticky nezměnili. Spíš jsme na velká pódia dorostli.

Zmiňujete pyrotechnické efekty. Jak velkou roli ve vašem pódiovém show sehrála ohňová show Rammstein?

Když se mě někdo přímo zeptá, jestli jsem straight edge, odpovím, že ano, ale tak nějak... po svém. Od devatenácti let nepiju alkohol, mám na rukou vytetovaná X...

Vstoupit do diskuse

