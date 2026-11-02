Ohnivá show, Parkway Drive i Evanescence. Rock for People oznamuje další jména

Role speciálního hosta příští rok připadne americké formaci Evanescence v čele s charismatickou zpěvačkou Amy Lee. Na pódium Rock for People se vrátí po dlouhých deseti letech. Držitelé dvou cen Grammy připomenou starší hity jako Bring Me to Life či My Immortal a zahrají i čerstvou tvorbu včetně skladeb z letošního alba Sanctuary, na němž je patrný vliv producenta Jordana Fishe, bývalého člena Bring Me the Horizon.
Návratem po posledním festivalovém vystoupení v roce 2015 potěší i indie-popová skupina Bastille – držitelé ceny BRIT Award, nominanti na cenu Grammy a autoři tří albových jedniček v UK Chart. Bastille se proslavili díky megahitu Pompeii či skladbě Happier, kterou natočili s DJ Marshmellem.
|
Naše koncerty vám vykopnou mozek z hlavy, říká frontman kapely Parkway Drive
Žánrové vody rozvíří nizozemský neotřelý fenomén Joost, který svým energickým mixem rapu a elektroniky v posledních letech válcuje evropská pódia poté, co na sebe v roce 2024 strhl celosvětovou pozornost na Eurovizi s písní Europapa. Lineup doplní i kanadská pop-punková stálice Simple Plan.
|
Hudební úkaz. Punkery Blink-182 doplní na Rock for People kapela Faith No More
O temnější a tvrdší tvář Rock for People se postará německá thrash metalová skupina Kreator, která v 80. letech definovala evropskou odpověď na americký thrash metal a společně s Tankard, Sodom a Destruction tvoří tzv. velkou německou thrashmetalovou čtyřku.
Z dalších jmen příští ročníku zmiňme ještě například francouzský synthwave projekt Carpenter Brut, metalcorové stálice The Devil Wears Prada a Novelists, Orbit Culture, Hawthorne Heights nebo Hot Mulligan.