RECENZE: Paris Jackson naštěstí hudebně nekráčí ve stopách otce Michaela

Jen ve stručnosti: dcera krále popu Michaela Jacksona – s největší pravděpodobností ovšem nikoliv biologická – z čehož plynula mnohá traumata. Sestra Prince Michaela Jacksona I. a nevlastní sestra Prince Michaela Jacksona II. Vyrůstala na ranči Neverland pouze v otcovské péči, pod čímž si je možné představit cokoliv... V patnácti letech se pokusila o sebevraždu.

S takovou rodinnou anamnézou je s podivem, že Paris Michael Katherine Jackson, alespoň co se hudby týče, funguje na příčetné úrovni a její debutové album Wilted je poměrně příjemným překvapením. A co je třeba říci hned na úvod, s hudební produkcí slavného tatíka nemá zhola nic společného, což je další plus.

Úvodní Collide je konejšivá písnička, postavená na zasněné atmosféře, akustických kytarách a Parisině zamlženém vokálu. Z rozostřeného hudebního podkladu se vynořuje silná, nikoliv vlezlá melodická linka, Paris v refrénech doplňují bezeslovné sbory. Jako otevírák zcela ideální. V následující Undone se hraje na svižnější notu. Rychlejší rytmus, opět ale zasněná nálada a zpěvný refrén. Nemusíte vědět, co má Paris Jackson za sebou a co ještě před sebou, abyste mezi řádky vytušili jakousi obavu a nejistotu.

Podobně rozechvělá je i skladba Repair. Na zem se vysypaly střepy duše a je třeba je opatrně poskládat dohromady. Skvělá píseň, jedna z nejlepších na albu. Opravdový vrchol se ale skrývá pod jménem Cosmic. Té nádherně rozprostřené melodii nelze nepodlehnout.

Dead Sea je uklidňující záležitost a zároveň okamžik, kde se deska tak trochu láme do kulisové polohy. Stále je to vkusná muzika, ale výrazných nápadů ubývá a Paris Jackson se začíná tak trochu opakovat. Kde by album mělo pozvolna nabývat na gradaci bohužel poněkud skomírá, na druhé straně ale nijak tragicky.



Wilted Paris Jackson Hodnocení­: 60 %

Stále je co poslouchat, ale už se přece jen začínáme poněkud ošívat. Je to stále týž neměnný vzorec. Chtělo by to zkrátka nějaký zvrat, moment překvapení. Místo toho nastupují už přece jen mělčí písničky jako například Let Down. Pěkné, ale už ničím nevybočující ze standardu.

Pěkným kontrastem k Parisině zasněnému hlasu je hostující americký písničkář Andy Hull ve skladbě Eyelids. Introvertní, neokázalá písnička, zároveň ale asi poslední opravdu výrazný moment na desce.

Zbytek naštěstí nijak přehnané tři čtvrtě hodinové stopáže už jede tak trochu na setrvačník, ale pečlivě natažený a dobře promazaný.