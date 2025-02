S Benningtonem jsme oba zplodili děti na Ozzfestu, vzpomíná zpěvák Papa Roach

Papa Roach se českému publiku představili i v rámci festivalu Rock For People v roce 2023 a jak Shaddix a Palermo svorně potvrdili, do Česka se vracejí rádi. „Rock for People je skvělý festival a na Česku se nám líbí zdejší atmosféra. Je super, jak se tady všechno míchá. O Češích víme, že mají rádi psy, sbírání hub a samozřejmě pivo.“

Při rozhovoru přišla řeč i na skladbu The Last Resort, kterou Papa Roach považují za zásadní. „Změnila nám život. Jako první nám baskytarista Tobin Esperance zahrál riff na klavír. Začátek byl jako nějaká píseň od Fugees, ale pak se to celé přehouplo do rap metalu. Ale co je na té písni zvláštní, je její jedinečný formát – nemá klasické písňové schéma, je to filmový zážitek,“ říká Tony Palermo.

„Když se podívám na naši diskografii, je těžké najít píseň, která by měla stejný dopad jako The Last Resort. Ale i naše další songy si zaslouží pozornost, třeba Even If It Kills Me. Ta nás teď hodně baví. Každý nový krok je pro nás výzvou – musíme experimentovat a posouvat se dál. Jako třeba s písní Swerve, kde zní saxofon. Je to odvážné, ale rozhodně to dává naši hudbě nový rozměr,“ dodávají členové kapely.

Jednou ze spřátelených kapel Papa Roach jsou Linkin Park. Jak v rozhovoru prozradil Jacoby Shaddix, se zesnulým zpěvákem Chesterem Benningtonem se na několikatýdenní festivalové šňůře Ozzfest oba dva dozvěděli, že jejich manželky jsou těhotné.

„To byl docela šílený moment,“ směje se Jacoby Shaddix. „Nevěděl jsem, co si mám myslet o angažmá Emily Armstrongové v Linkin Park, ale je skvělá. Silná, výrazná frontwoman a její hlas do kapely perfektně zapadá,“ pokračuje Shaddix. A nejlepší na tom je, že Colin Brittain, který nám produkoval poslední tři alba, je teď bubeník Linkin Park. Takže jeden z našich nejlepších kamarádů je člen té kapely. Neskutečné,“ dodává ještě Shaddix.

Na otázku, zda Papa Roach sní o něčem, čeho se jim ještě nepodařilo dosáhnout, odpovídají Shaddix a Palermo svorně, že žijí svůj sen. „Jsme hlavní hvězdou na festivalech, což je úžasné. Dříve jsme hráli jako otevírací kapela, ale teď máme tu čest být na vrcholu. Hraní na pozicích headlinerů nám dává nový smysl pro naši hudbu a pro to, co děláme. Pokračujeme v budování našeho odkazu.“