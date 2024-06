Hrubá ukázka síly. V Ostravě příští rok zaburácí metalová kapela Pantera

Pantera je považována za jednu z nejlepších metalových kapel všech dob. Nekompromisní ocelový buchar se v devadesátých letech minulého století díky albům Cowboys From Hell, Vulgar Display Of Power, Far Beyond Driven a The Great Southern Trendkill vypracoval k obrovskému celosvětovému úspěchu, čítajícímu mimo jiné i čtyři nominace na Grammy. Klasická sestava Pantery byla zpěvák Phil Anselmo (zpěv), kytarista Dimebag Darrell (kytara), jeho bratr bubeník Vinnie Paul a baskytarista Rex Brown.

V této sestavě už bohužel Panteru nikdy neuvidíme a neuslyšíme, neboť v roce 2004 tragicky zahynul Dimebag Darrell (vlastním jménem Darell Abbott) a o čtyři roky později jej na onen svět následoval bratr Vinnie (Vincent Paul Abbott). Zdálo se, že nad Panterou definitivně zavřela voda, ale v červnu 2022 se objevily informace o návratu na pódia. Bratry Abbottovy nahradili kytarista Zakk Wylde, který si jméno vykoval působením u Ozzyho Osbournea, a Charlie Benante, bubeník skupiny Anthrax.

V tomto složení se Pantera představila 12. června 2023 v pražské O2 areně a takto zahraje i 1. února 2025 v ostravské Ostravar areně.

Vstupenky stojí od 1390 Kč a budou v prodeji od 28. června od 10:00 hodin.