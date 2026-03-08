Paní z obalu holandského kakaa mě v dětství strašila, svěřuje se Mardoša z Tata Bojs

Jakkoliv jsou Tata Bojs semknutým kolektivem pěti výrazných individualit, včetně nováčka Matěje Belka, který nahradil klávesistu Jiřího Hradila, nebyla by kapela tam, kde je, nebýt pevného kamarádství zakládajících členů a tahounů Milana Caise a Marka Huňáta, řečeného Mardoša. Oba dva také svorně odpovídali na otázky.
Jak vznikl název V původním snění, což je vaše typická slovní hříčka?
Mardoša: Je to trošku zamotané. Původně se tak měla jmenovat písnička Továrna na sny. Jenomže pak jsme udělali skladbu tohoto názvu, tedy V původním snění, což je vlastně textová varianta Továrny na sny a album uzavírá. Navíc Továrna na sny měla dva názvy, protože k ní existovaly dva texty – Hvězdy a Kinetická.