Paní z obalu holandského kakaa mě v dětství strašila, svěřuje se Mardoša z Tata Bojs

Premium

Fotogalerie 18

Mardoša a Milan Cais z kapely Tata Bojs | foto: Anna Kristová, MAFRA

Jindřich Göth
  14:00
Kapela Tata Bojs vydala koncem února album V původním snění, které uvedla do světa koncertním křtem ve Foru Karlín. V textech se mimo jiné zabývá iluzorním světem stříbrného plátna a filmových hvězd, ale i holandským kakaem.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jakkoliv jsou Tata Bojs semknutým kolektivem pěti výrazných individualit, včetně nováčka Matěje Belka, který nahradil klávesistu Jiřího Hradila, nebyla by kapela tam, kde je, nebýt pevného kamarádství zakládajících členů a tahounů Milana Caise a Marka Huňáta, řečeného Mardoša. Oba dva také svorně odpovídali na otázky.

Jak vznikl název V původním snění, což je vaše typická slovní hříčka?
Mardoša: Je to trošku zamotané. Původně se tak měla jmenovat písnička Továrna na sny. Jenomže pak jsme udělali skladbu tohoto názvu, tedy V původním snění, což je vlastně textová varianta Továrny na sny a album uzavírá. Navíc Továrna na sny měla dva názvy, protože k ní existovaly dva texty – Hvězdy a Kinetická.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

KVÍZ: Děti moje...to přece není žádný problém. Znáte dobře Takovou normální rodinku?

Ze seriálu Taková normální rodinka (Marie Rosůlková)

Na televizní obrazovky se vrátil „první československý sitcom“ Taková normální rodinka. Jiskrné dialogy plné bezprostředního humoru, vtipné situace, babička sepisující detektivky a samozřejmě malíř...

Olympiku jsem účast nezakázala, ale nechci z pohřbu atrakci, vzkazuje vdova

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Vdova po zesnulém bývalém klávesistovi kapely Olympic Jiřím Valentovi v oficiálním prohlášení na Facebooku promluvila o plánovaném pohřbu jejího manžela. Tragickou událost si nepřeje medializovat a...

GLOSA: Toto už není můj svět, svěřil se Petr Nárožný. Proč? Na to se ho nezeptali

Petr Nárožný (25. září 2025)

Nejsilnější složku dokumentu Petr Nárožný - Herecký i jiný život inženýra, který v sobotní premiéře nasadí ČT, představuje Nárožný sám. Zvláště tam, kde se podělí o své myšlenky. Bohužel tvůrci se...

RECENZE: Podraz po moravsku. Ať žije Poberta, konečně český film, co má smysl i vtip

75 % Premium
Václav Neužil v roli místního policisty se Stanislavem Majerem coby mafiánem...

Svou celovečerní prvotinu neuspěchal a dobře udělal. Jedenáct let po krátkém hraném filmu Furiant, za který sbíral ceny od Českého lva po festival Sundance, přichází Ondřej Hudeček s krimikomedií...

Paní z obalu holandského kakaa mě v dětství strašila, svěřuje se Mardoša z Tata Bojs

Premium
Mardoša a Milan Cais z kapely Tata Bojs

Kapela Tata Bojs vydala koncem února album V původním snění, které uvedla do světa koncertním křtem ve Foru Karlín. V textech se mimo jiné zabývá iluzorním světem stříbrného plátna a filmových hvězd,...

8. března 2026

RECENZE: Sen jménem MotoGP. Na rychlých motorkách se prohánějí Idolové

50 %
Z filmu Idolové: Poslední kolo

Formule 1 už poskytla filmařům kulisy několikrát, teď přišla řada na MotoGP. Právě do nejvyšší motocyklové soutěže chce prorazit hrdina novinky kin Idolové: Poslední kolo. Jenže nesnáší svého trenéra...

8. března 2026  8:57

Kdo byl pravý d’Artagnan? Věrný, diskrétní James Bond pro zvláštní úkoly

Z dokumentu Zapomenuté duely hraběte d’Artagnana

Pravda je možná méně romantická než Dumasův román Tři mušketýři, ale Zapomenuté duely hraběte d’Artagnana, které uvádí Prima Zoom, mají svůj půvab právě v tom, že pod nánosem dvorských intrik,...

7. března 2026  15:50

RECENZE: Číst nového Jáchyma Topola je bolest, ale nic jiného není k mání

Premium
Jáchym Topol, nejjasnější hvězda české literatury devadesátých let, autor...

Jáchym Topol, nejjasnější hvězda české literatury devadesátých let, autor kultovní Sestry, vydal po dlouhých devíti letech nový román. Dal mu název Peklo neexistuje – název, který snad nemohl být...

7. března 2026

TELEVIZIONÁŘ: Nepolapitelný schovaný v hračkářství se nesmí zamilovat

Channing Tatum ve snímku Nepolapitelný

Lupič gentleman má vždycky něco do sebe, zvláště pokud skutečně existuje, natož když ho hraje miláček žen Channing Tatum. Takový je hrdina snímku Nepolapitelný, který v neděli v tuzemské televizní...

7. března 2026  9:30

OBRAZEM: Zkreslení reality? Hit by News ukáže, jak si umělci posvítili na svět médií

Výtvarné dílo Casablanca, jehož autorem je Mimmo Rotella, vznikalo v letech...

Centrum současného umění DOX ve čtvrtek zahájilo výstavu Hit by News, která potrvá až do konce srpna 2026. Expozice v hlavních galerijních prostorách mapuje vztah výtvarného umění a médií – od...

6. března 2026  15:54

RECENZE: Bahno, špína, vtip i svěžest. Nový seriál ze světa Hry o trůny se velmi povedl

85 % Premium
Peter Claffey v seriálu Rytíř Sedmi království

Tak toto se opravdu povedlo. Seriál Rytíř Sedmi království překročil stín Hry o trůny a nabídl originální a svěží pohled do známého fantasy světa. Celosvětový úspěch už drobnému dílku rovnou zaručil...

6. března 2026

Přijede hvězdný DiCaprio, nebo ne? Městečko u Litoměřic očekává Scorseseho štáb

Leonardo DiCaprio v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)

Oscarový režisér Martin Scorsese bude v Úštěku na Litoměřicku natáčet film s pracovním názvem Schnapps, ve kterém hraje jeden z nejznámějších současných herců Leonardo DiCaprio. Některými médii...

6. března 2026  12:21

Jitka Čvančarová vydala debutový singl. Píseň jí napsal Michal Malátný

Herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová

Herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová vydala první singl Přítelkyně noc, který pro ni napsal a s ní i nazpíval Michal Malátný. Novinka na pomezí popu, rocku a šansonu otevírá novou etapu její hudební...

6. března 2026  11:22

RECENZE: Florence and The Machine v Praze přeměnili bolest v lásku

Premium
Florence and The Machine na koncertě v Londýně v únoru 2026

První pražské vystoupení britské kapely Florence and The Machine připomínalo fascinující hudební divadlo s rituálními prvky. Soubor pod vedením hudební čarodějky Florence Welch doplnilo kvarteto...

6. března 2026  10:30

GLOSA: Toto už není můj svět, svěřil se Petr Nárožný. Proč? Na to se ho nezeptali

Petr Nárožný (25. září 2025)

Nejsilnější složku dokumentu Petr Nárožný - Herecký i jiný život inženýra, který v sobotní premiéře nasadí ČT, představuje Nárožný sám. Zvláště tam, kde se podělí o své myšlenky. Bohužel tvůrci se...

6. března 2026  10:19

Hrál na kytaru o přestávkách a pak ho vzali do Pink Floyd. David Gilmour slaví 80

Kytarista a zpevák kapely Pink Floyd David Gilmour.

Britský hudebník, kytarista a zpěvák David Gilmour se proslavil především jako frontman slavné rockové skupiny Pink Floyd. Umělec slavící osmdesátiny se věnuje také sólovým projektům - vydal pět...

6. března 2026  8:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.