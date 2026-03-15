Pam Rabbit pokřtí koncertem nové album. Lidé mohou dorazit v převleku za mimozemšťany

Autor: ,
  12:20
Dvojnásobná držitelka ceny Anděl zpěvačka Pam Rabbit vydala nové album PLANET 33, které 18. března pokřtí v pražském Foru Karlín. Prostor, ve kterém se akce uskuteční, chce proměnit v místo, kde už při vstupu budou mít návštěvníci pocit, že se ocitli na místě pro všechny, kdo hledají lásku a klid.
Pam Rabbit na hudebních cenách Český slavík v pražské hale Forum Karlín. | foto: Profimedia.cz

26 fotografií

„Vnímám to jako smyšlený příběh, PLANET 33 je jakýsi azyl pro mimozemšťany ze všech galaxií a paralelních vesmírů, kteří byli odmítnutí na svojí planetě a hledají domov a bezpečí. Jedná se o utopii, něco jako Avatar,“ uvedla Pam Rabbit, zpěvačka a skladatelka arménského původu, vlastním jménem Pamela Narimanian.

„Chtěla bych, aby se lidé na koncertu cítili jako ve filmu nebo v nějakém příběhu, mohou přijít oblečeni jako hrdinové filmu Muži v černém nebo mimozemšťané. Přála bych si, aby všichni byli součástí show,“ dodala.

Deska PLANET 33 nabízí vedle novinek již vydané písně: bude to hard, hatehatehate, telenovela nebo společnou skladbu s Ewou Farnou baby noaco.

„Poslední písní na albu je dobrou noc, rozloučení s mým králíčkem. Bibi se mnou žila jedenáct let a letos 3. března, v den kdy vyšlo album, bychom slavili její dvanácté narozeniny,“ podotkla zpěvačka.

Nové písně představí Pam Rabbit také jako host multižánrového festivalu Bludfest, za jehož vznikem stojí britský hudebník a držitel Grammy Yungblud.

Uskuteční se 27. června v areálu Park 360 v Hradci Králové a vedle Yungbluda se na něm představí skotští rockeři Biffy Clyro, psychedelické legendy Primal Scream a mnoho dalších interpretů.

„Yungbluda poslouchám už hrozně dlouho, tak považuju za krásný moment, že si mě vybral na svůj festival, jehož filozofií je láska, která porazí vše. Je to pro mě obrovská pocta,“ sdělila osmadvacetiletá zpěvačka.

Pam Rabbit začínala jako vokalistka Mikolase Josefa, kterého doprovodila na Eurovision Song Contest 2018 v Portugalsku. V roce 2023 vydala debutové album s názvem I Love the Internet, za které ji Česká hudební akademie udělila cenu Anděl 2023 v kategorii sólová interpretka. Loni stejnou cenu získala v kategorii skladba roku za singl Space.

Vstoupit do diskuse

Pam Rabbit pokřtí koncertem nové album. Lidé mohou dorazit v převleku za mimozemšťany

Pam Rabbit na hudebních cenách Český slavík v pražské hale Forum Karlín.

Dvojnásobná držitelka ceny Anděl zpěvačka Pam Rabbit vydala nové album PLANET 33, které 18. března pokřtí v pražském Foru Karlín. Prostor, ve kterém se akce uskuteční, chce proměnit v místo, kde už...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.