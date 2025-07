Nezaměnitelný hlas, bláznivá show. Ozzy byl zásadní osobností populární hudby

Britský hudebník zemřel v úterý ve věku 76 let. S odvoláním na jeho rodinu to uvádí tamní média.

„Jeho role v dějinách populární hudby, nejenom rockové, je naprosto zásadní a téměř nedocenitelná. Black Sabbath ovlivnili a dodnes ovlivňují celé generace rockových kapel,“ uvedl publicista Petr Korál. Black Sabbath se hned po vydání prvního alba v roce 1970 dostali na výsluní světové rockové scény a postupně se s hity jako Paranoid, War Pigs či Iron Man zapsali do historie rockové hudby.

V roce 1978 byl Osbourne ze skupiny kvůli svým závislostem a neléčené schizofrenii vyhozen. Úspěšná ale byla i jeho následná sólová kariéra. „Byl to obrovský hitmaker. Některé jeho písně jsou věci, které budou i za desítky let považovány za jedny z největších rockových písní, co kdy vznikly,“ podotkl Korál.

Publicista Ondřej Bezr upozornil na to, že Osbourne měl velmi charakteristický způsob zpěvu. „To je u zpěváků alfa omega jejich úspěchu,“ podotkl. Souhlasí s tím i Korál, podle nějž nebyl Osbourne výjimečným zpěvákem, který by zvládl třeba závratné výšky. „Ale jeho výraz a barva hlasu byly nezaměnitelné. Ozzyho podle zpěvu hned každý poznal a to nemůže říct každý,“ řekl.

„Výjimečný byl i takovou tou bláznivostí. Málokdo dokáže odhadnout, jaký byl doopravdy a co byla role, ale určitě to k jeho osobnosti patří,“ míní Bezr. Osbourneovy koncerty provázela provokativní jevištní show. „Na pódiu býval občas trochu kontroverzní, ale to, co fanoušci od jeho koncertů očekávali, to vždycky dostali,“ řekl Bezr.

Oba publicisté Osbourna naživo viděli několikrát. V Korálově případě to bylo poprvé v roce 1995 ve Sportovní hale na pražském Výstavišti, kde měl Osbourne dva koncerty za sebou. „Tehdy měl ve zvyku polévat kýblem lidi v první řadě. Když to dělal, tak si polil pódium, uklouzl a dost se potloukl. Přesto tehdy koncert v pohodě dozpíval, klobouk dolů před ním,“ vzpomíná Korál.

Z Osbourneovy tvorby mají Bezr i Korál nejraději první desky Black Sabbath. „Mně osobně se velmi líbilo i jeho poslední album Patient Number 9. Byla to směs klasického Ozzyho, ale s modernějšími prvky, které v jeho podání působily velmi autenticky. Je to důstojná tečka za jeho kariérou,“ uvedl Bezr. Korál z Osbourneovy sólové kariéry preferuje dvě desky ze začátku 90. let, tedy No More Tears a Ozzmosis. „Ale netroufal bych si tvrdit, že nějaká jeho deska byl odpad. Ano, někdy ta laťka byla výše, někdy níže, ale vyloženě špatná deska to nikdy nebyla,“ dodal.

S fanoušky se heavymetalový zpěvák rozloučil koncertem 5. července letošního roku na stadionu Villa Park v Birminghamu, kterým ukončil kariéru. Na vyprodaném koncertě, který si nenechalo ujít na 40 tisíc lidí.

Nejznámější skladbu z repertoáru Black Sabbath nazpívala v Česku Marie Rottrová. Baladu She’s Gone znají čeští posluchači pod názvem Lásko, voníš deštěm, otextoval ji Jaromír Nohavica.