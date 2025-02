Celý koncert nedám, naznačil Ozzy Osbourne rozlučku s Black Sabbath

„Neplánuju celé vystoupení s Black Sabbath. Střihnu si s nimi pár kousků. Udělám, co je v mých silách, jen pokud se budu cítit v pohodě,“ prohlásil ve svém pořadu Ozzy Speaks na rádiu SiriusXM. Ozzy Osbourne v důsledku Parkinsonovy nemoci nemůže chodit, čili je už teď jasné, že během koncertu bude sedět. Není v tom ostatně sám, v sedě už nějakou dobu absolvuje koncerty i Aleš Brichta, někdejší frontman tuzemských metalových matadorů Arakain.

„Snažím se postavit se znovu na nohy. Když se ráno probudíte, prostě automaticky vyskočíte z postele... Já těžko chytám balanc, ale pořád ještě nejsem mrtvý,“ dodal ještě Ozzy Osbourne ve svém pořadu.

Jeho manželka a manažerka Sharon Osbourne všechny Ozzyho fanoušky ujistila, že Parkinsonova choroba sice postihuje různé části těla – v Ozzyho případě nohy – ale nemá žádný vliv na jeho hlas. V rozhovoru, který Sharon společně s kytaristou Black Sabbath Tonym Iommim poskytla magazínu NME, prozradila, že Ozzy se cítí skvěle a přípravy koncertu vnímá velmi emotivně.

„Je to něco, co opravdu chce. Touží všem poděkovat,“ řekla Sharon a dodala, že akce Back To The Beginning bude spíše „oslavou staré hudby, která stále žije“, než aby se uvažovalo o vydání nového materiálu Black Sabbath.

„V určité části kariéry se dostanete do fáze, kdy to, co vytvoříte, prostě neobstojí s tím, co jste udělali v minulosti. V klidu si pak můžete zdřímnout na vavřínech s vědomím, že vaše staré věci lidé pořád milují, kupují a chtějí je slyšet,“ uvedla ještě Sharon Osbourne.

V případě Black Sabbath její slova platí na sto procent, neboť jejich raná alba v klasické sestavě Ozzy Osbourne (zpěv), Tony Iommi (kytara), Terry Geezer Butler (baskytara) a Bill Ward (bicí) stála u zrodu heavy metalu a pomohla na svět subžánrům jako black metal, doom metal nebo thrash metal. Prakticky neexistuje metalová kapela, která by nějakým způsobem na Black Sabbath nenavazovala a jejich odkaz nectila.

A na během šestnácti minut vyprodaném koncertě Back To Beginnig to kromě v úvodu zmíněných jmen přijdou potvrdit a kmotry svého žánru uctít Gojira, Lamb Of God, Mastodon, Halestorm, Alice In Chains a také superkapela složená ze zpěváka Freda Dursta z Limp Bizkit, kytaristy Guns N’Roses Slashe, Billyho Corgana, frontmana Smashing Pumpkins, Jonathana Davise z Korn, kytaristy Wolfganga Van Halena, syna slavného Eddieho Van Halena, a Toma Morella, kytaristy Rage Against The Machine, který se na celé akci podílí coby hudební ředitel.