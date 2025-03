Tak tohle netrumfneme. Co všechno si dovolil král nechutností Ozzy Osbourne?

Dokumentární snímek vznikne v režii Tanii Alexanderové a kromě samotného Prince temnot a jeho manželky Sharon v něm budou vystupovat Tony Iommi, kytarista Black Sabbath, zpěvák Billy Idol, kytarista Zakk Wylde, baskytarista kapely Metallica Robert Trujillo, bubeník Chad Smith ze skupiny Red Hot Chili Peppers a další.

Samotné natáčení začalo v roce 2022, kdy Ozzy Osbourna natáčel album Patient Number 9. Premiéru bude mít na streamovací službě Paramount+ pravděpodobně ještě před koncem roku 2025.

Jak už bylo řečeno, páteří dokumentu by měla být koncertní monstrakce Back To The Beginning, na níž se Ozzy 5. července v Birminghamu rozloučí s koncertováním a stane na pódiu se všemi třemi kumpány z nejslavnější sestavy Black Sabbath, tedy s kytaristou Tonym Iommim, baskytaristou Terrym Geezerem Butlerem a bubeníkem Billem Wardem.

Společnost jim budou dělat hvězdná jména jako Metallica, Guns N’Roses, Slayer, Tool, Anthrax, Pantera, Alice In Chains, Gojira, Mastodon a další. Ozzy už před nedávnem naznačil, že jeho účast bude víceméně symbolická, také vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a nemocem, s nimiž se už nějakou dobu potýká. Což by měla být druhá rovina dokumentu.

Zpěvák trpí Parkinsonovou nemocí, která postihla nohy. Koncert tedy absolvuje v sedě, a byť jeho žena Sharon tvrdí, že hlas má Ozzy pořád mocný, je jasné, že to nejlepší už jsme od něj živě slyšeli.

Na druhé straně, je to Ozzy Osbourne. Legenda, symbol heavy metalu a také jedna z nejdivočejších postav hudební historie. Jeho kousky už dávno vešly do pomyslných rockových análů a i člověk s jeho tvorbou obeznámený jen okrajově tuší, že Ozzy měl svého času co do činění s netopýrem.

Je to klasická historka – během koncertu v roce 1982 v americké Iowě na pódiu v jednu chvíli přistál netopýr. Ozzy měl za to, že jde o gumovou hračku, popadl ho a uhryzl mu hlavu. Bohužel se ale ukázalo, že jde o skutečného netopýra, takže vystoupení bylo okamžitě ukončeno a pan Osbourne musel do nemocnice na očkování proti vzteklině.

Nebylo to poprvé, kdy se Ozzyho chrup střetl s krkem nebohého živého tvora. Když po vyhazovu z Black Sabbath kvůli nezvladatelným opileckým excesům Sharon Osbourne avizovala začátek manželovy sólové dráhy a podepisovala se smlouva na Ozzyho první samostatné album Blizard Of Ozz, dostala poněkud nešťastný nápad vypustit v kanceláři vydavatelské firmy holubice míru.

Do akce však zasáhla neřízená střela jménem Ozzy Osbourne. Ten se k vypouštění ptactva dostavil nadrátovaný, jak zákon káže. Nejprve padl do klína jednomu ze zástupců firmy a když kolem nej prolétla jedna z holubic, popadl ji a nemilosrdně ji uhryzl hlavu.

A nedosti na tom. Když byl Ozzy opravdu rozjetý, dokázal předvést ještě nechutnější kousky. Tommy Lee, bubeník kapely Mötley Crüe, při jedné příležitosti zavzpomínal, jak to dopadlo, když se Ozzy a členové kapely štengrovali, kdo předvede šílenější kousek.

Dovolte drobné upozornění – následující řádky nejsou příliš vhodné pro jemnější povahy a nedoporučuje se číst je při jídle nebo bezprostředně po něm.

Následující výstup se odehrál u hotelového bazénu Four Seasons. Ozzy zmerčil, že nějaké dítě nechalo na zemi nanuk a od něj se táhne dlouhá mravenčí kolonie. Bez sebemenšího zaváhání se vrhl k zemi a mravenčí lajnu vyšňupal, jako kdyby to byl prvotřídní kokain.

Mötley Crüe na to chvíli zírali, načež baskytarista Nikki Sixx vytáhl z kalhot přirození, vymočil se vedle bazénu a poté se chystal do loužičky ponořit jazyk. Ozzy ho ale předběhl a Sixxovu moč se jal likvidovat vlastními ústy.

„Tak jo, vyhráls, kámo. Tohle netrumfnem,“ kapitulovali zmatlaní rockeři z Los Angeles. Jenže tím to neskončilo. Tommy Lee usoudil, že je čas se raději od bazénu pakovat, a společně odtáhli Ozzyho do výtahu. Tam nepříčetný pěvec po vzoru Švejkova feldkuráta Katze učinil pokus spustit si kalhoty. Mötley Crüe alespoň ve výtahové kabině zabránili nejhoršímu, ale když milého Osbourna dotáhli do jeho pokoje, už se nedalo nic dělat. Zkárovaný Ozzy prostě vykonal velkou potřebu uprostřed místnosti a následně výkaly pomazával stěny. Zřejmě ve snaze „umělecky“ ztvárnit to, co prýští z jeho nitra.

Nějaký ctitel post-post-moderního umění by to možná považoval za svého druhu jedinečný happening či konceptuální umění až na dřeň, ale nám postačí vědomí, že kromě nechutných excesů je jméno Ozzy Osbourne spjato i s kopcem kvalitní hudby. Ať už pod hlavičkou Black Sabbath nebo na sólové dráze.