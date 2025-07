Martin Dejdar přiznává, že jej smrt Ozzyho Osbourna úplně nepřekvapila. „Upřímně řečeno, jeho zdravotní stav byl natolik vážný, že se to celkem i dalo čekat,“ říká herec, který se o smrti slavného hudebníka dozvěděl díky kontaktům mezi novináři ještě dříve, než se zpráva v úterý večer hromadně rozšířila.

„Podařilo se mu tím nejlepším způsobem rozloučit se všemi příznivci,“ pokračuje pro iDNES.cz v narážce na obří rozlučkový koncert, který Ozzy uskutečnil pouhé dva týdny před svou smrtí. „Bylo to opravdu rozloučení na poslední chvíli se vším všudy. Tak jak by si to přál. Aby jej fanoušci ještě viděli na jevišti.“

Jako ročník 1965 se k hudbě Black Sabbath, jejíž sláva kulminovala v 70. letech, logicky dostal až později. „Samozřejmě jsem o nich věděl už jako teenager, ale nebyla to muzika, kterou bych poslouchal. Nejbližší vztah k Ozzymu a jeho skupině jsem ale získal až díky seriálu Comeback a postavě Ozzáka,“ přibližuje. Jako oblíbenou píseň pak jmenuje Ozzyho patrně největší hit, tedy Mama I’m Coming Home z jeho sólové desky No More Tears (1991).

Se zpěvákem se Ozzák potkal i osobně. „Bylo to v rámci jeho koncertu na hoře Říp. Tam jsem měl možnost se s ním potkat a chviličku s ním strávit. Byl velmi vtipnej, pořád mi sahal na hlavu, protože jsem měl Ozzákovu paruku,“ směje se Dejdar. „Pak mám od něj na videu nahranou krásnou větu: ‚Who‘s the fuckin’ Ozzák?’, ale nejsem až tak domýšlivý, abych si myslel, že si on naše setkání pamatoval,“ pokračuje herec. „Ale já určitě ano, protože patří k nezapomenutelným,“ přiznává.

A jak zpráva zasáhla samotného Ozzáka? „Ozzák tomu nevěří. Ozzák říká, že Ozzy je věčnej jako Lenin!“ vzkazuje za své alter ego Dejdar. Zda něco přichystá na počest zesnulého idolu, zatím herec neví. „Ozzák možná něco pošle na sociální sítě, ale zatím mne nic speciálního nenapadlo,“ uzavírá herec.

Seriál Comeback byl sitkom, který vysílala televize Nova mezi lety 2008 a 2011. Scenáristický tým vedl Tomáš Baldýnský. Díky situačnímu humoru a životní roli Martina Dejdara si u nás udržuje bezmála kultovní status. Vedle Dejdara se v seriálu objevili Tomáš Matonoha, Matouš Ruml, Dana Batulková či Kristýna Leichtová.

Ač seriál skončil před čtrnácti lety, Dejdar se ke své roli stále vrací. Letos například v Praze otevřel obchod U Dvou akordů, kde se prodávají upomínkové předměty a samozřejmě pivo Husťan.

„Je to fenomén. Stále se vysílá a množství sledujících má i mezi mladými. Rozptyl publika je obrovský,“ vzpomínal loni pro iDNES.cz Dejdar na Comeback. „To natáčení přitom bylo trochu undergroundové a takový úspěch nikdo nečekal. Je přitom zajímavé, že když začali Comeback vysílat, málokdo věděl, že ho hraju já. To je ale správné, je to vlastně podstata hraní. Lidé netuší, ale pak si řeknou: ‚Ty vole, vždyť to je Dejdar!‘ Málokdy se stane, že vás jako herce oddělí od figury. Tady se to povedlo,“ pochvaloval si.

Jak nedávno pro iDNES.cz prozradil Matonoha, tvůrci stále zvažují, zda se k oblíbenému počinu po letech vrátit, zatím ale nenalezli ideální klíč. „Myslím si, že tvůrci mají obavu, aby comeback Comebacku fungoval a nepřišlo rozčarování a zklamání diváků. Na rovinu – málokterý takový návrat po delší době se povede,“ přemýšlel v únoru představitel Tomiho Paciho.

