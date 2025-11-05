Olda udá kohokoliv. Samir Hauser se v klipu o zrádcích ostře opřel do Klempíře

„Archetyp zrádce se českejma dějinama táhne odjakživa. Vždycky se najde nějakej Hněvsa, co pomůže zabít Vaška, Sabina, co práskne kámoše, nebo Čurda, co prodá svý spolubojovníky. Ta linie se nikdy nepřetrhla, jen se neustále převléká do nových ksichtů a funkcí. Tomuhle archetypu říkám Olda. Olda je typ, co se vždycky ohne, přežije, udá kohokoliv, a ještě ti bude vysvětlovat, že neměl jinou volbu,“ říká k písní Nadání Samir Hauser.
|
RECENZE: Lajna s olympionikem, gumový krtek. Jak se pařilo v devadesátkách
Na klipu zpěvák spolupracoval s Jiřím Duškem, animace jsou dílem Michala Škapy. Song bude součástí Hauserovy sólové desky Pacient 0, na níž spolupracoval s Gatsbym, kytaristou a skladatelem pražské gothic rockové formace Cathedral In Flames.
„Politika mě moc nezajímá a vždycky jsem se tomuhle tématu ve své tvorbě vyhýbal. Nicméně udavačství a zrada mě štvaly vždycky. Nadání je o tom, že zrada už není braná jako hanba. Dneska je to talent. A Olda má tenhle talent v krvi,“ dodává Samir Hauser.
Olda bylo krycí jméno, které pro Otu Klempíře vedla komunistická StB. Textař a raper skupiny J.A.R. se k rok a půl trvající spolupráci s předlistopadovým režimem přiznal v roce 2019.
Členem populární party okolo Romana Holého byl Klempíř od jejího založení až do letošního léta, kdy se rozhodl kandidovat za stranu Motoristé sobě do Poslanecké sněmovny. Na základě této informace s ním kapela okamžitě ukončila spolupráci. Klempíř se následně do Sněmovny dostal a je horkým kandidátem budoucí vládní strany na post ministra kultury.