Kabát nikdy pro politiky hrát nebude, tvrdí kytaristé Ota Váňa a Tomáš Krulich

Kabát je bezesporu fenomén, Vzešel z metalového podhoubí a časem se vypracoval na bigbítovou kapelu, na jejíž koncerty chodí celé rodiny i s dětmi. „Máme z toho samozřejmě radost, oslovovat už třetí generaci fanoušků je pro nás splněný sen,“ shoduje se kytarová sekce kapely.

Čím budou koncerty k tomuto turné speciální?

Váňa: V první řadě je třeba říct, že jsme asi už opravdu poslední kapela, která jezdí turné tohohle typu. Jde o nějakých dvacet zimních stadionů, které nejsou zrovna malé, a to si už dneska skoro nikdo netroufne. My jsme za tu fanouškovskou přízeň samozřejmě rádi a dáváme do koncertování maximum. Kvůli podzimnímu turné jsme vynechali letní festivaly, byli jsme jenom na jednom v Jihlavě, protože tam není zimní stadion. Den před koncertem máme v každém městě autogramiádu, čili se s fanoušky potkáme, vyfotíme a těšíme se na hraní. A znovu opakuju, že jsme za tenhle tradiční model turné po zimních stadionech strašně vděční.