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O víkendu odešel známý český herec a dabér Ota Jirák. S ním utichla řada oblíbených animovaných i hraných postaviček, které už v nových filmech a seriálech nikdy nebudou znít tak, jak jsme zvyklí. Podívejte se, komu Ota Jirák propůjčil svůj charakteristický hluboký hlas.
Autor: Bontonfilm
S hlasem Oty Jiráka vyrůstalo několik generací českých dětí. Oranžový Hele z televizního Studia Kamarád mluvil jeho hlasem od roku 1980 až do ledna 2026, kdy musel roli ze zdravotních důvodů opustit. Vystřídal ho Kryštof Mende.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Původně Heleho namlouval Milan Neděla, který mu však propůjčoval hlas jen několik měsíců. Poté onemocněl a musel ho zastoupit jednatřicetiletý Ota Jirák. Spolupráce s Jiřím Lábusem mu vydržela přes čtyřicet let.
Autor: Česká televize
Nejoblíbenější postavičkou byl pro Otu Jiráka drzý, ale milovaný mimozemšťan Alf ze stejnojmenného amerického sitcomu z 80. let. „To je velká srdcovka. To byla fakt zábava dělat. Radost. Mně se hrozně líbil tou povahou,“ říkal Jirák.
Autor: Youtube, Ocko.tv
Jirákův hlas neodmyslitelně patří i k Tygrovi z animovaného seriálu Medvídek Pú. Herec se vždy snažil vcítit do postavy, kterou daboval. U Tygra to znamenalo přijmout jeho obrovskou živelnost, neposednost a specifický styl vyjadřování.
Autor: Walt Disney
V sérii Doba ledová daboval Ota Jirák hlavní postavu, mamuta Mannyho. Právě u něj mohl naplno využít svůj bas. Jirák s nadsázkou zmiňoval, že namluvit takto fyzicky obří postavu dalo u mikrofonu občas pořádně zabrat, pokud jde o dech a energii.
Autor: CinemArt CZ
V polském groteskním seriálu Slavný lovec Pampalini nadaboval Ota Jirák kromě hlavní postavy nešikovného lovce zvířat Pampaliniho i všechny další role a komentáře.
Autor: Studio Filmów Rysunkowych (Bielsko-Biala)
Postavu Obelixe převzal po Jiřím Štěpničkovi, který ji daboval v prvních dvou filmech. Jirák ji namluvil ve filmech Asterix a Vikingové, Asterix a Olympijské hry a Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva.
Autor: © Wild Bunch Distribution
Ve filmu Garfield 2 daboval Ota Jirák královského kocoura jménem Princ, který vypadá naprosto stejně jako Garfield. Samotného Garfielda mluvil Vladimír Čech.
Autor: Bontonfilm
Se svým dlouholetým kolegou Jiřím Lábusem namluvil také loutkový seriál Hajadla, který vznikl na námět knihy Pohádky lesního ticha od Marie Kubátové.
Autor: Česká televize
Jeho hlas zní v animovaných filmech inspirovaných knihou Jana Wericha Fimfárum a ve filmu Fimfárum 2. Namluvil všechny dodatečné dialogy loutkových postav, ruchy a chybějící hlasové pasáže, které už Jan Werich nestihl nebo nemohl namluvit.
Autor: Falcon
Hlasem Oty Jiráka mluvila také oblíbená postava ze série o Harrym Potterovi, bradavický šafář Rubeus Hagrid, kterého ve filmech hrál skotský herec Robbie Coltrane. Ten zemřel před čtyřmi lety.
Autor: Ocko.tv
Ota Jirák propůjčil svůj hlas také postavě v populárním britském sitcomu Haló, haló! Namluvil plukovníka Von Strohma, velitele německé armády ve městě Nouvion. V seriálu ho hrál Richard Marner.
Autor: BBC
Ve filmu Čtyřlístek ve službách krále nadaboval Jirák mluvícího lva Aurixe, strážce hrobky a pomocníka císaře Rudolfa II.
Autor: Cinemart
Objevil se i v dalším filmu o populární čtveřici z Třeskoprsk, Velké dobrodružství Čtyřlístku, kde namluvil postavu kapitána pirátů. Bobíka, Myšpulína i Pinďu si ovšem taky zahrál, a to v sérii počítačových her Čtyřlístek, které vycházely jako součást časopisu CD-Romek.
Autor: Falcon