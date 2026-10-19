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Recenze: Rychle a zběsile 8 55 %, Opice 55 %, Opravdová kuráž 80 %, Lee: Fotografka v první linii 60 %, Padesát odstínů temnoty 25 %, 22 Jump Street 40 %, Cukrkandl 70 %, Horem pádem 55 %, Liga spravedlnosti 55 %, Milost 75 %
Festival Obscene Extreme míří do Hradce. V Trutnově mu už bylo těsno
Po sedmadvaceti letech se festival extrémní hudby Obscene Extreme stěhuje z trutnovského Bojiště. V červenci se uskuteční v Parku 360 v Hradci Králové, kde už je doma Rock for People. Je tam lepší...
To není Sylvester? Herec z nového Rockyho je k nerozeznání od mladého Stalloneho
Do kin se blíží nový snímek Já, Rocky o životě legendárního harcovníka hollywoodských akčních filmů Sylvesteru Stallonem. Převtělí se do něj americký herec Anthony Ippolito. Podle režiséra snímku...
Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák, hlas Heleho, Alfa i Hagrida
Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák. Ztvárnil desítky rolí ve filmech i seriálech a svým charismatickým hlasem namluvil například chlupatého mimozemšťana Alfa ve stejnojmenném americkém...
Jubilantka Spáčilová. Podívejte se, jaké filmy hodnotila nejlépe a čemu dala nulu
Slavná filmová kritička Mirka Spáčilová slaví v úterý sedmdesátiny. Pro redakci iDNES.cz napsala stovky recenzí, podle kterých se můžou diváci snadněji orientovat ve filmové džungli. Je pověstná tím,...
Na Marhoulův film se v Americe snáší ostrá kritika. Na pranýři je jméno Ben Shapiro
Českými lvy ověnčený režisér Václav Marhoul uvede ve čtvrtek ve Varšavě svůj nejnovější film Doznání. Historický snímek z předválečného Ruska táhne pozornost nejen svým hvězdným obsazením, které čítá...
Koncertní reparát. Ellie Gouldingová bude dalším headlinerem Colours of Ostrava
Čtyřiadvacátý ročník Colours of Ostrava ohlašuje dalšího headlinera. Britská zpěvačka Ellie Gouldingová vystoupí v industriálním areálu Dolních Vítkovic třetí festivalový den. Do Ostravy přiveze...
KOMENTÁŘ: Já jsem umělec, tak ať mě stát platí. Jinak je to cenzura
Nekonečná válka takzvané kulturní fronty s ministrem kultury si připsala další groteskní bitvu. Tentokrát kvůli změně dotačních podmínek, ve kterých nyní stojí, že se příjemce nesmí při čerpání...
Poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou hostí jeho domovské Národní divadlo
V úterý se v pražském Národním divadle koná poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou. Od 10:30 hodin bude pro veřejnost možné vejít do prostor historické budovy a položit květiny k rakvi. Dění v...
KVÍZ: Jak dobře znáte foglarovku Poklad Černého delfína?
Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu knih spisovatele Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně je na řadě román Poklad Černého delfína, která je v...
Grófka Hana Hegerová. Do Semaforu šla přes postel, z vězení ji dostal Husák
Titul královna českého šansonu už jí asi stěží někdo odpáře. Hana Hegerová potvrdila, že jak její rodná slovenština, tak přejatá čeština jsou mimořádně melodické a zpěvné jazyky. V její osobě získala...
Popelář, Bartoška i Špotáková. Podívejte se, kdo už Třeštíkovi zapózoval na balkoně
Patnáct let, tisíc lidí, známé i neznámé tváře a jedno stejné místo. Málokterý balkon na pražské Letné je tak známý jako ten, na kterém fotograf Tomáš Třeštík dlouhé roky zvěčňuje návštěvníky svého...
RECENZE: Soucítit s robotem. Annie Bot převrací naše představy o lidskosti
Hlavní hrdina románu Annie Bot touží po tom, aby byla jeho robotická partnerka dokonalá a po všech stránkách připomínala člověka. Lidskou nedokonalost u ní ovšem nestrpí. Sci-fi bestseller Sierry...
Alf, Tygr z Medvídka Pú i mamut Manny. Které postavy utichly se smrtí Oty Jiráka
O víkendu odešel známý český herec a dabér Ota Jirák. S ním utichla řada oblíbených animovaných i hraných postav, které v nových filmech a seriálech už nikdy nebudou znít, jak jsme byli zvyklí....
RECENZE: Jdi a dívej se. Pátá Fauda hýčká trauma 7. října, své kouzlo však ztrácí
Špionský seriál Fauda je bezkonkurenčně nejúspěšnější exportní artikl izraelského televizního průmyslu, a tak není divu, že se napjatě čekalo, jak zpracuje útok Hamásu ze 7. října. Tvůrci zůstali...
Čeští vojáci na hraně konfliktu. Televizní série ukáže, co obnáší obrana svobody
Jak vypadá půlroční mise českých vojáků na východním křídle NATO? Šestidílná dokumentární série „Provedu! Cena za svobodu“ režiséra Benjamina Tučka zavede diváky na přísně střeženou základnu v...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák, hlas Heleho, Alfa i Hagrida
Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák. Ztvárnil desítky rolí ve filmech i seriálech a svým charismatickým hlasem namluvil například chlupatého mimozemšťana Alfa ve stejnojmenném americkém...
Zázraky na konci světa ožily. Brněnské Letnice nadchly i jejich autora
Debut Miroslava Hlauča Letnice získal loni hned dvě ocenění Magnesia Litera a postupně si kromě českých čtenářů získává i ty zahraniční. Magický svět zapomenuté vesnice Svatý Jiří kdesi v...