Ještě včera byli ve spojení. Poslední píseň Oskara Petra uděláme, hlásí Dvořák z Lucie

„S Oskarem jsme zrealizovali jedny z největších hitů Lucie. Krásné písničky jako Rouháš se bohům, Chci zas v tobě spát nebo třeba Medvídek,“ uvedl pro iDNES.cz Michal Dvořák.
Na Petra vzpomíná jako na renesančního člověka a citlivého umělce, jenž kromě hudební produkce vynikal též jako talentovaný fotograf. „Když jsme byli jako celá kapela na tvůrčím zájezdu v Kostarice, tak tam s námi skoro měsíc byl a nafotil nám krásné fotky,“ říká Michal Dvořák.
Zemřel hudebník a skladatel Oskar Petr, napsal hity pro Lucii či Anetu Langerovou
Ještě před samotnou spoluprací s Lucií mu byl Oskar Petr znám jako hudebník z fungování ve folkrockové kapele Marsyas. Petr zde působil mezi lety 1973-78 před svou emigrací do Spojených států. Tvořil zde tehdy sestavu se zpěvačkou Zuzanou Michnovou a kytaristou Petrem Kalandrou.
Osobní přátelství s Dvořákem jej spojovalo od jeho návratu do vlasti začátkem 90. let a přetrvalo až do dnešní doby. „Byl to náš velký kamarád a zároveň kolega. Hudební i lidský. Už si přesně nevybavím, kdo a kde nás s ním seznámil, ale mám pocit, jako by tu s námi byl vždycky. Jeho poetika a básnický cit byly absolutně unikátní,“ dodává Dvořák s obdivem.
Jeho novou píseň chtěla skupina Lucie zařadit do svého připravovaného devátého studiového alba R.A.D.O.S.T., které vyjde v průběhu letošního roku.
„Robert Kodym s ním byl dokonce ve spojení ještě včera a mrzí nás, že u toho Oskar už nebude, až desku zrealizujeme. O to větší důvod bude tu písničku na desku dát a udělat ji co nejlépe,“ uvedl Dvořák k poslední spolupráci se zesnulým skladatelem.
Oskar Petr zemřel ve středu ve věku 73 let. Informaci jako první přinesl Lubomír Houdek z nakladatelství Galén.