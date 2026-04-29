Chci zas v tobě spát, Medvídek, Hříšná těla. Projděte si největší hity od Oskara Petra

Marsyas – Zmrzlinář
První deska skupiny Marsyas ve složení Oskar Petr, Zuzana Michnová a Petr Kalandra se v době vydání, což byl rok 1978, rovnala zázraku. Úchvatný souzvuk tří hlasů a kopec výborných písniček. Režisérovi Janu Hřebejkovi patří nekonečná chvála za to, že do filmu Pupendo nasadil píseň Zmrzlinář, jehož nostalgická nálada k atmosféře snímku sedí dokonale. Marsyas byli v té době tak plní nápadů a odvážní, že se nebáli tu krásnou ústřední melodickou linku zhruba po dvou a půl minutách opustit a přehodit kolej k jazzu. Ale žádný strach, pak se k ní zase vrátili. Pochopitelně, ten motiv je ryzí zlato.