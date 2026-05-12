Oskar Petr před svou emigrací do Spojených států počátkem 80. let působil mezi lety 1973-78 do sestavy folk rockové kapely Marsyas. Zde tvořil trio společně se zpěvačkou Zuzanou Michnovou a kytaristou Petrem Kalandrou. Působil také ve skupině Jazz Q, vedené pianistou Martinem Kratochvílem.
Zemřel hudebník a skladatel Oskar Petr, napsal hity pro Lucii či Anetu Langerovou
V porevoluční době, kdy se vrátil do vlasti, vytvořil řadu notoricky známých hitů pro kapelu Lucie – Medvídek, Rouháš se bohům nebo Chci zas v tobě spát.
„Byl to náš velký kamarád a zároveň kolega. Hudební i lidský. Už si přesně nevybavím, kdo a kde nás s ním seznámil, ale mám pocit, jako by tu s námi byl vždycky. Jeho poetika a básnický cit byly absolutně unikátní,“ říká o Petrovi klávesista kapely Lucie Michal Dvořák.
Chci zas v tobě spát, Medvídek, Hříšná těla. Projděte si největší hity od Oskara Petra
Jeho písně mají v repertoáru také Dan Bárta, Anna K., Leona Machálková, Helena Vondráčková nebo uskupení BSP. Pro Anetu Langerovou vytvořil jeden z jejích největších hitů Hříšná těla, křídla motýlí.