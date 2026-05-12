Ve strašnickém krematoriu se veřejnost i hudebníci rozloučí s Oskarem Petrem

Autor: ,
  11:59
Veřejnost se od 13 hodin ve strašnickém krematoriu rozloučí s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů například pro kapelu Lucie nebo zpěvačku Anetu Langerovou.
Oskar Petr na festivalu v Pezinku, 1976

Oskar Petr na festivalu v Pezinku, 1976 | foto: archiv Oskara Petra

Marsyas (Oskar Petr)
Open Air Music Festival Trutnov 2013 (Oskar Petr, Jazz Q)
Oskar Petr
Oskar Petr v době své první skupiny The Fenders
15 fotografií

Oskar Petr před svou emigrací do Spojených států počátkem 80. let působil mezi lety 1973-78 do sestavy folk rockové kapely Marsyas. Zde tvořil trio společně se zpěvačkou Zuzanou Michnovou a kytaristou Petrem Kalandrou. Působil také ve skupině Jazz Q, vedené pianistou Martinem Kratochvílem.

Zemřel hudebník a skladatel Oskar Petr, napsal hity pro Lucii či Anetu Langerovou

V porevoluční době, kdy se vrátil do vlasti, vytvořil řadu notoricky známých hitů pro kapelu Lucie – Medvídek, Rouháš se bohům nebo Chci zas v tobě spát.

„Byl to náš velký kamarád a zároveň kolega. Hudební i lidský. Už si přesně nevybavím, kdo a kde nás s ním seznámil, ale mám pocit, jako by tu s námi byl vždycky. Jeho poetika a básnický cit byly absolutně unikátní,“ říká o Petrovi klávesista kapely Lucie Michal Dvořák.

Chci zas v tobě spát, Medvídek, Hříšná těla. Projděte si největší hity od Oskara Petra

Jeho písně mají v repertoáru také Dan Bárta, Anna K., Leona Machálková, Helena Vondráčková nebo uskupení BSP. Pro Anetu Langerovou vytvořil jeden z jejích největších hitů Hříšná těla, křídla motýlí.

Už nemusíme všechno vydržet a zvládat jako naše mámy, říká Tereza Ramba

KVÍZ: Nám totiž nic cizího není lidský. Znáte dobře nesmrtelnou komedii Světáci?

Film Světáci (1969) a spolupráce Jiřího Sováka s Janem Libíčkem (vlevo) a...

„Léta razím teorii, že prakticky na každou životní situaci jde aplikovat výrok z nesmrtelné komedie Světáci, kterou si v televizi můžete zopakovat 8. a 9. května. V tomto filmu opravdu platí ‚co...

Škoda, že jsi natáčela jiný film. Herečka žaluje režiséra Avatara za krádež obličeje

Herečka Q’orianka Kilcher (ve výřezu) si stěžuje, že její rysy použil Cameron...

Oscarový režisér James Cameron bude nejspíš v souvislosti s Avatarem čelit pořádnému problému. Herečka Q’orianka Kilcherová ho u kalifornského soudu žaluje kvůli neoprávněnému využití jejích...

Desetiletá fotografka už vystavuje v pasáži Myslbek. Podívejte se na její Srsti z Afriky

Nadějná fotografka Anežka Veselá

Neobvyklý pohled na svět zvířat nabídne výstava Srsti z Afriky, která bude od 1. května do 30. června k vidění v pražské Nákupní galerii Myslbek. Její autorkou je teprve desetiletá fotografka Anežka...

Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory

Z filmu Čarodějův učeň

Existují desítky filmů s názvem Čarodějův učeň, ale jenom jediný z nich si zaslouží, aby jej internetové vyhledávače stavěly na první místo – tedy pokud si umělá inteligence někdy osvojí vkus.

Zajtra už neprídem, vzkázal Labuda. Scenárista o těžkostech natáčení Vyprávěj

Premium
Scenárista Rudolf Merkner. Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a on...

Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a scenárista Rudolf Merkner začíná vyprávět. O tom, jak se z uvažovaného filmu ze vzpomínek na dětství stal nakonec úspěšný seriál rozvyprávěný na víc než...

