Rádiové hity OneRepublic se po šesti letech rozezní pražskou O2 arenou

OneRepublic patří ke komerčně nejúspěšnějším kapelám posledních patnácti let. Už debutové album Dreaming Out Loud v roce 2007 přineslo řadu písní, které se zabydlely ve světových rádiích. Sbírku hitových melodií poté hudebníci v dalších letech úspěšně rozšiřovali.

Do Prahy dorazí šestičlenná formace představit svoji pátou studiovou desku Human, jejíž vydání už dříve ohlásila na letošní jaro. Zpěvák Ryan Tedder a jeho spoluhráči nabídnou fanouškům nové písně po čtyřech letech od předešlé řadovky Oh My My.

Ryan Tedder a kytarista Zach Filkins, kteří od počátku tvoří jádro OneRepublic, spolu hráli už jako středoškoláci ve své první kapele This Beautiful Mess v roce 1996. Inspirovali se tehdy svými vzory, kterými byli Peter Gabriel nebo U2. V roce 2002 založili novou skupinu Republic. Její název později na radu vydavatelství přizpůsobili do současné podoby.



Průlomový remix Timbalanda

Hned s prvním albem z roku 2007 se skupině podařilo proniknout na přední příčky hitparád. Průlomovou písní se stala Apologize. Proslavila se především v remixu od amerického producenta Timbalanda, který si předtím poprockové party všiml na internetové platformě MySpace.com. Tato spolupráce přinesla nominaci na Grammy.



Návrat po šesti letech V České republice koncertovala skupina už čtyřikrát. V roce 2008 předskakovala v pražské O2 areně Lennymu Kravitzovi, o tři roky později odehrála samostatné vystoupení v SaSaZu. V roce 2014 nejprve v hlavním městě zaplnila Incheba arenu a o několik měsíců později se vrátila do O2 areny.

K dalším velkým hitům coloradských muzikantů patří skladby Stop And Stare, All The Right Moves nebo Good Life. Svého komerčního vrcholu dosáhli v roce 2013 se třetí deskou Native.



Celosvětově se jí prodalo více než pět milionů kusů a objevila se na ní dnes pravděpodobně nejznámější píseň OneRepublic - Counting Stars. Ta zvítězila v britském singlovém žebříčku, v USA se umístila na druhé příčce. Její videoklip nasbíral na YouTube bezmála tři miliardy přehrání.



Zatím poslední album Oh My My se datuje do roku 2016. V americké hitparádě se probojovalo na třetí místo, které pro Teddera a spol. znamenalo jejich dosud nejlepší výsledek. Z avizované novinky Human už v minulém roce vyšly singly Rescue Me a Wanted.



Vedle písní z repertoáru OneRepublic je zpěvák Ryan Tedder známý také jako strůjce mnoha hitů popových hvězd. Jako skladatel či producent spolupracoval s Adele, Taylor Swift, Edem Sheeranem, Pink nebo Paulem McCartneym. Na svědomí má mezinárodní hity jako Bleeding Love od Leony Lewis nebo Halo v podání Beyoncé.



V pražské O2 areně zahrají OneRepublic 6. listopadu. Pokud patříte mezi uživatele iDNES Premium, máte možnost si vstupenky pořídit přednostně.