Měli hit i v Top Gunu. Do O2 areny míří laskaví a empatičtí OneRepublic

V létě 2024 vydali OneRepublic šesté studiové album Artificial Paradise s hity Runaway nebo Ain’t Worried, která zazněla v kasovním trháku Top Gun: Maverick a má více než tři miliardy přehrání. Album obsahovalo také jejich spolupráci s Davidem Guettou, I Don’t Wanna Wait, která od vydání nasbírala téměř miliardu streamů.

Americká kapela v čele se charismatickým zpěvákem, multiinstrumentalistou a skladatelem Ryanem Tedderem si získala popularitu díky hitům Secrets, Apologize, Feel Again, Love Runs Out, Counting Stars, Run nebo Rescue Me.

Tedder kromě psaní pro OneRepublic skládá také pro Beyoncé, Miley Cyrusovou, Eda Sheerana, Jonas Brothers, Jennifer Lopezovou, Katy Perry nebo Paula McCartneyho a za produkci alb Adele a Taylor Swiftové získal tři Grammy.

Sextet z Colorada si od založení v roce 2002 podmanil svět pozitivním pohledem na život, který se sice nevyhýbá jeho temným stránkám, ale přece jenom se spíš drží Tedderovy filosofie: „Myslím si, že návod, jak učinit svět lepším místem, je jednoduchý. Musíte se starat o druhé lidi minimálně tak jako o sebe. Domnívám se, že empatie a laskavost jsou dvě nejcennější vlastnosti na světě,“ říká Ryan Tedder.

Vstupenky v ceně od 1490 Kč budou v prodeji v obvyklých předprodejích od 22. listopadu 2024.