Po necelém roce se do Prahy vrátí OneRepublic. V červnu zahrají v Letňanech

Kapela OneRepublic vystoupí 27. června 2026 na letišti v pražských Letňanech. Necelý rok po vyprodaném koncertě v O2 areně představí tuzemským fanouškům znovu své největší hity.
Koncert OneRepublic v pražské O2 areně (5. října 2025)

Koncert OneRepublic v pražské O2 areně (5. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Koncert OneRepublic v pražské O2 areně (5. října 2025)
Skupina OneRepublic
OneRepublic
Koncert OneRepublic v pražské O2 areně (5. října 2025)
15 fotografií

Skupinu OneRepublic tvoří zpěvák a skladatel Ryan Tedder, kytaristé Zach Filkins a Drew Brown, klávesista Brian Willett, baskytarista a cellista Brent Kutzle a bubeník Eddie Fisher. Debutovala v roce 2007 albem Dreaming Out Loud, které obsahovalo úspěšný singl Apologize.

Druhé album Waking Up z roku 2009 přineslo hitové singly All the Right Moves, Secrets a Good Life. V roce 2013 následovalo platinové album Native, na kterém byl hit Counting Stars (na YouTube má dnes téměř 4,3 miliardy zhlédnutí). O tři roky později vydali OneRepublic čtvrté řadové album Oh My My. Následovaly desky Human (2021) a zatím poslední Artificial Paradise z roku 2024.

RECENZE: Jsi krásnej. OneRepublic mluvili česky a zahráli solidní pop-rockovou show

Jejich skladba I Ain’t Worried zazněla ve filmovém trháku Top Gun: Maverick. Společný hitový singl s Davidem Guettou I Don’t Wanna Wait, od vydání v dubnu 2024 nasbíral téměř miliardu streamů po celém světě. OneRepublic také spolupracovali s italskou elektronickou skupinou Meduza a německým umělcem Leonym na vydání skladby Fire, oficiální písně pro fotbalový turnaj UEFA Euro 2024, kterou předvedli v Berlíně na závěrečném ceremoniálu turnaje.

Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji od 14. listopadu od 11:00 hodin v ceně od 1700 Kč.

Témata: OneRepublic, Letňany

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

