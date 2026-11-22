Hledat rádiové hity na albu Písně, které nikdo nechce slyšet, je marná snaha. Ondřej Soukup v rozhovoru prozrazuje, že při skládání se neohlížel vůbec na nic a cítil se svobodně jako už dlouho ne. Spokojeně podotýká, že deska vznikla punkově a na základě přátelství se zúčastněnými zpěváky.
Jakým způsobem jste se s Marianem Zimou dali dohromady?
To bylo úplně bizarní. Jednoho dne mi přišly texty – v češtině. Ale všiml jsem si, že dorazily z nějaké slovenské e-mailové adresy. Přečetl jsem si je a říkal jsem si, že jsou docela dobré. Mně chodí strašná spousta textů a většinu z nich mažu. Opravdu nevím, co bych si s nimi počal. Ale tyhle se mi líbily, tak jsem jeden vzal a velmi rychle z něj udělal písničku. Ty texty byly jeden depresivnější než druhý. Vysloveně obžaloba celého světa, nepříjemné situace, konfrontování s dějinami. Ale mně to vyhovovalo. Neskládám moc rád veselou hudbu. Složil jsem první věc, jmenovala se Všichni jsme herci. A pak jsem zkontaktoval Mariana Zimu. Slováka, který píše texty v češtině, a dokonce v tomhle konkrétně neměl žádný slovakismus. I když v těch dalších se mu tu a tam nějaký objevil a já mu je tam škodolibě nechával.
Je to krásný paradox – Slovenka zpívá české texty, které napsal Slovák. Strašně jsme se tomu se Zuzanou smáli. Ona je výborná, je o rok mladší než já a je to smršť energie.