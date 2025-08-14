Pod vlivem drog vznikla skvělá hudba, ale mě by to odrovnalo, říká Ondřej Soukup

Premium

Fotogalerie 17

Hudebník a skladatel Ondřej Soukup. Na kontě má řadu hitů, za filmovou hudbu dva České lvy, byl autorem i té v oscarovém Koljovi. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Milan Eisenhammer
  18:00
Hudebník a skladatel Ondřej Soukup má na kontě řadu hitů, za filmovou hudbu dva České lvy, byl autorem i té v oscarovém Koljovi. Od premiéry jeho veleúspěšného muzikálu Johanka z Arku letos uplyne 25 let. Jak na tu dobu vzpomíná? Jakou hudbu poslouchá? Proč si za životní partnerky hledá velké osobnosti? A jaké bylo spolupracovat s Karlem Gottem a Lucií Bílou?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Rozhovor probíhal v jeho království – nahrávacím studiu, které má ve sklepě svého domu v Praze-Dejvicích. Vypadá to tu trochu jako v muzeu: na stěnách fotografie s dětmi i s hvězdami showbyznysu, s nimiž spolupracoval, umělecké předměty, trofeje, ocenění, baskytary… A puštěný počítač, na němž zrovna skládá operu. Svoji první.

Můžu začít trochu morbidně? Máte už připravený playlist na svůj pohřeb?
Ano. Nepředpokládám totiž, že se zúčastním ve stavu, kdy bych se mohl stát dramaturgem svého pohřebního obřadu. Je jedno, co bude posléze konzumováno, ale výběr hudby bych rád trochu ovlivnil. Vybral jsem třeba hudbu, kterou jsem kdysi napsal pro divadelní představení Král umírá. Vidíte, v něm hrál krále Jiří Bartoška…

Když jsem s ní začal chodit, byla strašně mladá. A vypadala ještě mladší, takže jsem si připadal jako pedofil.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Pořad Na lovu posílí velké jméno. Novým lovcem bude moderátor Bouček

Jako poslední ze tří klíčových tuzemských televizí zveřejnila svůj podzimní program Nova včetně platformy OnePlay. Tematicky se podobá ostatním, nabízí rodinná témata, detektivky či soutěže. Vedle...

Chceme novou volbu filmu vyslaného za Oscary, vyzývají Mádl či Marhoul

Režiséři Jiří Mádl, Václav Marhoul, Ondřej Trojan či Petr Václav žádají, aby prezídium České filmové a televizní akademie zrušilo první kolo výběru díla vyslaného za Oscarem a vypsalo novou volbu...

Hrušínský poslal Motoristům předžalobní výzvu. Urazili ho řečmi o dotacích

Herec a šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v pondělí na Facebooku zveřejnil výzvu adresovanou Motoristům sobě a lídryni strany v Olomouckém kraji Gabriele Sedláčkové. Reagoval tak na příspěvek...

Zemřel herec Martin Učík. Zahrál si v Marečku, podejte mi pero či ve Vyprávěj

Ve věku 69 let zemřel herec Martin Učík. O jeho smrti informovala v pondělí Herecká asociace na svém Facebooku. Ostravský rodák si zahrál například ve filmu Marečku, podejte mi pero nebo ve slavné...

Pod vlivem drog vznikla skvělá hudba, ale mě by to odrovnalo, říká Ondřej Soukup

Premium

Hudebník a skladatel Ondřej Soukup má na kontě řadu hitů, za filmovou hudbu dva České lvy, byl autorem i té v oscarovém Koljovi. Od premiéry jeho veleúspěšného muzikálu Johanka z Arku letos uplyne...

14. srpna 2025

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

14. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:52

Tušíte, jaké slizké stvoření žije pod vanou? Prozradí Tak akorát dlouhé pohádky

Proč semafor Zelenka přestal svítit zeleně? Co za slizké stvoření se skrývá pod vanou každé koupelny? Proč si slon myslí, že je opice? Zábavná knížka novináře Petra Holečka Tak akorát dlouhé pohádky...

14. srpna 2025  15:36

Scenárista Futuramy a Teorie velkého třesku zasedne v porotě festivalu Finále

Očekávaný film Franz režisérky Agnieszky Hollandové zahájí 26. září festival Finále Plzeň. Snímek vypráví příběh inspirovaný životem, dílem a fantazií spisovatele Franze Kafky. V mezinárodní porotě,...

14. srpna 2025  13:30

Stephen King tajně navštěvuje náhodná knihkupectví a podepisuje zde své knihy

Slavný spisovatel Stephen King našel netradiční způsob, jak potěšit své fanoušky. Inkognito totiž chodí do knihkupectví a podepisuje zde náhodné výtisky svých knih. Nakupujícím tak dává šanci objevit...

14. srpna 2025  12:13

John Rambo je zpět. Už se ví, kdo v novém filmu převezme Stalloneho slavnou roli

Ačkoli vietnamský veterán John Rambo během let zestárl společně se svým představitelem Sylvesterem Stallonem, diváci by se měli dočkat dalšího pokračování. Příběh bude popisovat Rambovy začátky, což...

14. srpna 2025  10:13

RECENZE: K čemu je nová Bláznivá střela? Ohňostroj gagů se tentokrát nekoná

55 % Premium

Britská královna, americký prezident, udílení Oscarů. To byly opěrné body série Bláznivá střela z přelomu 80. a 90. let. Stejnojmenná novinka kin nic tak výstředního nevymyslela, pouze získala Liama...

14. srpna 2025

K novému cirkusu menu o čtyř chodech. Podívejte se, co letos nabízí Letní Letná

Na festival nového cirkusu Letní Letná do pražských Letenských sadů přijely tři francouzské a dva kanadské soubory světové úrovně. Jsou hlavními hvězdami programu. Festival zahájí tuto středu 13....

13. srpna 2025  15:26

Kanye West narazí na odpor i v Praze. Proti rozjednanému koncertu už vzniká petice

Proti případnému přesunu koncertu amerického rapera Ye (známého pod někdejším jménem Kanye West) ze zrušeného slovenského festivalu do Prahy se postavili čeští ochránci lidských práv. Pořádají...

13. srpna 2025  13:04,  aktualizováno  14:46

Po 35 Grammy má Beyoncé svou první Emmy, zaujala kostýmy při fotbalové show

Slávou ověnčená americká hvězda Beyoncé si na své konto zapsala další úspěch. Kromě dosavadních 35 sošek Grammy se nově stala držitelkou také své vůbec první ceny Emmy. Po deseti neúspěšných...

13. srpna 2025  10:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

GLOSA: Big Ass World Tour? Kdepak. Post Malone ukázal skromnost a velké srdce

Do Česka poprvé dorazil americký raper, zpěvák, skladatel a producent Austin Richard Post, známý spíše pod svým uměleckým jménem Post Malone. Během večera v pražských Letňanech nabídl pestrý mix...

13. srpna 2025  9:38

RECENZE: Daroval jsem krev a plazmu, tak proč ne sperma? hlásí cyklus Sperminátoři

60 % Premium

Na jedné straně stojí Pavel, Jiří, Mitch, Pája a Jirka, na straně druhé Vlaďka, Sofie nebo Eliška s Kamilou. Ženy toužící po dítěti, muži nabízející oplodnění. Mnozí zdarma; jak na Nově v cyklu...

13. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.