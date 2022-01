Češi jsou národ pečbuřtů, co si vystačí jen s kytarami, říká hudebník Soukup

Je podepsaný pod největšími hity Lucie Bílé, pod nejúspěšnějšími českými muzikály i pod hudbou k mnohým filmům. Na jaře oslavil 70. narozeniny hned dvěma výběrovými alby. „Kdyby mě muzika přestala bavit, byl by to můj konec,“ říká Ondřej Soukup, který dokončuje hudbu k novému filmu Juraje Jakubiska. Proč se nedávno dostal do konfliktu se svou oblíbenou interpretkou a jak se udržuje v kondici?