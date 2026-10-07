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Víno, Morava a cimbál. Ondřej Ruml nazpíval píseň ke čtvrtému dílu Bobulí

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  12:37
Zpěvák Ondřej Ruml stvořil a nazpíval novou píseň k pokračování filmové série Bobule. Song K vinohradům pro snímek Bobule a bobulky vznikl symbolicky po koncertě ve vinařství producenta filmu a kombinuje v sobě na popové poměry netypické rytmy s originálními nástroji. Snímek vstoupí do kin v únoru příštího roku.

K vinohradům není jen klasickou romantickou baladou. Vypráví o vztahu, který se zrodil v prostředí jižní Moravy, a zároveň o momentech, kdy si dva lidé musí připomenout, proč se do sebe kdysi zamilovali. Skladba posluchače zaujme svým netradičním aranžmá, dostala totiž zvuk, který není v českém popu úplně běžný. Vedle akustických nástrojů v ní pozorné ucho rozezná tradiční cimbál a pedal steel guitar.

Ondřej Ruml vytvořil novou filmovou píseň na přání známého vinaře a producenta filmu Tomáše Vicana se svým dlouholetým kamarádem Lukášem Janotou.

„S Lukášem si hudebně skvěle rozumíme. Už jsme spolu udělali jeden singl a na mou novou desku mi věnoval dvě písně,“ vysvětlil Ruml. „Asi za týden nám poslal skladbu, u které jsme hned po prvním poslechu věděli, že je to ona,“ uvedl zpěvák.

Řemeslo i průšvihy převezmou mladí

Čtvrtý snímek s vinařskou tématikou projde oproti předchozím dílům výraznou generační proměnou. Herci Kryštof Hádek a Lukáš Langmajer se vrací do svých postav Honzy a Jirky, tentokrát však jako otcové dospívajících synů v podání Tomase Seana Pšeničky a Prokopa Zacha. Do centra dění tak vstupuje mladá generace, která po svých rodičích zdědila nejen vztah k malebné Moravě, ale zřejmě také talent na průšvihy.

Nová generace vinařských Bobulí. Hádek a Langmajer se vrátí na Pálavu v rolích otců

Spojení s filmovým světem Bobulí má pro Ondřeje Rumla také osobní rozměr. „Film Bobule a bobulky jsem si užil, protože mám rád tuhle poetiku, mám rád víno a mám rád herce, kteří ve filmu hrají.“

Vedle již zmíněných se ve filmu objeví také Bolek Polívka, Zlata Adamovská, Klára Issová, Zuzana Norisová, Michal Isteník, Jan Komínek, Eva Leinweberová, Miroslav Táborský nebo Marian Roden.

Nejlepší odrůda? Vlašák – pašák, říká producent Bobulí a Vinařů

Píseň K vinohradům je už nyní možné slyšet na českých rádiových stanicích a dostupná je i na streamovacích platformách. Na nový film Bobule a bobulky bude možné zajít do českých kin 11. února příštího roku.

Tom Sean Pšenička a Prokop Zach ve snímku Bobule a bobulky
Marian Roden a Miroslav Táborský ve snímku Bobule a bobulky
Eva Leinweberová a Klára Issová ve snímku Bobule a bobulky
Ondřej Ruml v Show Jana Krause (červen 2026)
15 fotografií
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