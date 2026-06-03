Po deseti letech akce opouští prostory pražského Výstaviště a přesouvá se do Letňan. Bylo už Výstaviště festivalu malé?
Říkáte to přesně. Ten důvod byl takový, že naše očekávání ohledně návštěvnosti jsou vyšší než v minulých ročnících. Je to na základě velmi silného line-upu, který je na letošek připraven. Areál v Holešovicích je sice krásný, ale bohužel už by pro letošní rok nebyl úplně dostačující z pohledu pohodlí a kapacity.
Když jsme u té změny a množství ohlášených hvězd, tak kam by se ještě dal do budoucna festival posouvat?
Myslím, že na tohle existuje taková optimální odpověď – do nekonečna. Když se podíváte do zahraničí, tak v Česku, a to nechci urazit vůbec kolegy z jiných festivalů, pořád není obří festival typu Download, Glastonbury nebo zase v elektronické hudbě třeba Tomorrowland. Takových těch, kam vám přijde denně vyšší desítky tisíc návštěvníků. Takže vždycky je to kam posunout.
Každopádně se musíte bavit hlavně o tom, jestli na to tady ten prostor máme. Ono se to možná zdá jako jednoduché někde něco udělat na poli, ale když už tam míří tolik lidí, tak to tak jednoduché není. Dané místo musí mít vždycky připravenou nějakou základní infrastrukturu. Zároveň aby byl zajištěn taky dostatek potenciálních návštěvníků. Praha je sice v centru Evropy, kde lidé mají hudbu rádi, ale festivalů je v Evropě nyní už tolik, že můžeme vidět i určitý úpadek. Že se ve finále počet festivalů zmenšuje a zůstávají hlavně silní hráči.
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Nick Cave, Sting či Tom Odell. Festival Metronome Prague láká na hvězdy
Kolik tak zhruba procent všech nákladů dokáže pokrýt jen příjem ze vstupenek?
Málo. Myslím, že kolegové jsou na to větší odborníci, ale řekl bych ani ne 50 %. Dnes opravdu musíte počítat s tím, že je nezbytné mít silné byznysové partnery, kteří vás v tom projektu podpoří a bez nich to nejde.
Když se rozhoduje o tom, koho na festival pozvat, podle jakého klíče vybíráte a oslovujete konkrétní lidi?
U letošního Metronomu jsme se snažili, nebo respektive moji kolegové se snažili, aby byl program přístupný pro všechny generace. Když je vám 20, tak tam najdete něco, co vás bude bavit. Zároveň vás bude ten program bavit, když vám bude třeba 60. Proto dáváme oproti minulým rokům více prostoru nadějným interpretům, kteří budou za několik let místo na menší stage vystupovat třeba i na hlavní.
A ohledně plánování a rozpočtu je to jednoduché. Máme nějaký budget, který se pohybuje většinou v několika desítkách milionů korun, za které si můžeme zamluvit dané interprety. Musíme při tom ale i hodně počítat, aby to s penězi nakonec vyšlo. Samozřejmě ti největší headlineři stojí nejvíc, takže u těch začínáte a postupně doplňujete ostatní.
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Když jste mluvil o mladých nadějích, tak kdo je pro letošní ročník černým koněm, kterého by si milovníci hudby neměli nechat ujít?
Osobně bych řekl asi Balu Brigada. Dva mladí kluci Nového Zélandu, kteří tady loni hráli před Twenty One Pilots, letos v Praze vyprodali MeetFactory. Myslím si, že je to přesně taková ta kapela předtím, než bouchne a příště už bude vyprodávat větší prostory. Dále přijede Cobrah – švédská zpěvačka, hodně vizuálně zajímavá. Na tu se doporučuji podívat. Letos vystupovala na Coachelle, kde zaplnila hlavní šapitó. A když někoho zaujmete na Coachelle, máte asi velkou budoucnost.
Z těch českých máme vystoupení MAT213 společně s Gufrau, kteří letos vyhráli na Cenách Anděl, kde vyhrála i Marie April, kterou v programu máme taky. Ta nám jako první vystupující na hlavní stagi celý festival odstartuje. Snažíme se prosazovat budoucnost takové nové hudby vedle ostřílených interpretů, o kterých vlastně víte všechno, ale zároveň je chcete slyšet znovu.
Jaký je pro letošek poměr českých a zahraničních účastníků?
Myslím, že letos jsme tak 85 % zahraničních interpretů a zbytek jsou čeští. Abyste zaujali publikum, ale trochu se odlišovali, musíte mířit na zahraniční, protože přeci jenom ti čeští jsou více dostupní. Přichází festivalová sezona, takže budou hrát na většině festivalů a je třeba mířit trochu jinam. Což bylo naším cílem.
Vy sám se stihnete, ve všem tom nabitém kolotoči, na někoho podívat?
Určitě půjdu na Nicka Cavea, který uzavře sobotní program. Ač nejsem jeho posluchač, tak ta show bude za mě skvělá. Myslím, že kdo to ještě nezažil, tak na to bude vzpomínat. Je toho dost. Myslím, že to všechno ani nestihnu. Rozhodně ale doporučím Stinga, Manic Street Preachers nebo v pátek večer Toma Odella.
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Zmiňoval jste australského zpěváka Nicka Cavea, který se na Metronome vrací po čtyřech letech. To zní, jakože se mu na festivalu zalíbilo. Jaké s ním má produkce vztahy?
Někdo z kolegů říkal, že byl rád, že se na Metronome vrací. Po minulém vystoupení, kdy se mu publikum líbilo, nabídku uvítal. Je to jeden z těch interpretů, kteří si mohou vybírat, kde chtějí vystoupit.
To znamená, že musíte přijít s dobrými vztahy, což si myslím, že v tomto případě máme. Pak samozřejmě také s dobrou finanční nabídkou a optimálně právě tady s nějakou vzpomínkou z minulosti, kdy se interpret na pódiu, a i třeba v zázemí, cítil dobře a nemá s tím spojené nějaké negativní zkušenosti. To všechno může ovlivňovat, jestli si interpret nebo jeho zástupci řeknou: „Ano, pojedeme sem anebo pojedeme jinam, protože tam nás chtějí taky.“
Takže ta matematika je vlastně jednoduchá. Musíte dokázat vystupujícího zaplatit, mít dobrou pověst a ideálně se trefit do termínu.
Samozřejmě, termín taky. A hlavně nezapomínat na to, že agenti nezastupují pouze jednoho konkrétního interpreta. Většinou jich mají víc a oni si mezi sebou všechno poví. Zároveň agent ví od jiných interpretů, jak to na daném festivalu funguje. Takže je to taková symbióza všech možných nutností, které musíte splňovat.
Na koho jste letos opravdu pyšný, že se vám na festival podařilo dostat?
Jsem paradoxně pyšný na českou scénu, že se se nám podařilo domluvit MAT213 s Gufrau, protože to bude jedno z mála vystoupení, které v tomhle tandemu budou mít. Takže na to se určitě těším.
Ze zahraničních hvězd je to těžké, nechci nikoho opomenout. Ale řeknu Stinga. Je mu 74, jeho tour je stále plná, jakmile přijde na stage a brnkne do baskytary, tak to diváky pohltí. To je jeden z těch hudebníků, který má obrovské zkušenosti, ví, jak upoutat publikum, jak přesně show vést, a to tam prostě poznáte. Neříkám, že ti mladí to neumí, ale když máte za sebou 40 let zkušeností s koncertováním, tak se to musí nějak projevit.
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Když se vrátíme na začátek k tomu, že vaší hlavní činností je marketing a PR festivalu, tak jak byste případné zájemce o festival na akci pozval?
Pokud máte tři dny volna a chcete vidět, ať už hudebně osvědčené interprety nebo mladou krev, která může za pár let vyprodávat arény, tak určitě přijďte na Metronome.
Nově tam bude i fresh food festival. Chtěli jsme vyjít vstříc stále vyšším požadavkům návštěvníků, kteří už nechtějí jíst jen párek v rohlíku nebo langoš, ale máme tam asijskou kuchyni, barbecue a mnoho dalších. Zároveň to bude zajímavé v tom, jak jsou stage rozdělené od hlavní až po menší CUPRA stage, kde zase bude vystupovat nová vlna umělců.
Pro lidi, co jsou z Prahy, je to kousek. Doslova pár zastávek metrem. Ti, co jsou mimo Prahu, zase mají výhodu v tom, že tady vždycky bude dobré ubytování a nemusí spát pod stanem. A cena vstupenek je pořád velmi přijatelná oproti tomu, co všechno dostanou.