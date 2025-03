Jestli jsem byl někdy slavný, pak díky dabingu. Dávno před Sametovou, míní Hejma

Ondřej Hejma je muž mnoha profesí. Kromě toho, že je léta frontmanem Žlutého psa, coby předseda poroty soutěže Česko hledá SuperStar byl u zrodu pěvecké kariéry Anety Langerové a také se chopil nesnadného úkolu moderovat po charizmatickém Vladimíru Čechovi další televizní fenomén své doby Chcete být milionářem.

Čím to, že právě deska Yellow Dog vystřelila Žlutého psa do mainstreamových hvězdných výšin?

Když se na to zpětně dívám, byl to celkem přirozený vývoj. Sešlo se tam hned několik správných věcí dohromady. Hráli jsme od roku 1978, deset let jsme trénovali po zkušebnách, čili jsme byli docela vyhraní. Pak přišla revoluce, všechno bylo jinak a naše první porevoluční album Hoši z východního bloku jsme vydali ve vlastní péči a režii, samizdatem.