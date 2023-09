Britští synthpopoví klasici OMD představí v Praze nové album

Jejich skladba Enola Gay patří mezi nejikoničtější písničky 80. let, duo Andy McCluskey a Paul Humphreys se ale rozhodně nechystá do důchodu – a na nostalgickou jízdu krajinou zašlé slávy už vůbec ne. Album Bauhaus Staircase, které vyjde v říjnu, a se kterým kapela přijede do Prahy, naopak patří k tomu nejlepšímu, co kdy OMD)nahráli.

OMD se proslavili hned na začátku 80. let, Organisation patří mezi klíčové desky dekády, kterou definovalo někdy bezstarostné, ale často i politicky nabité disko. OMD měli vždy blíže k taneční bezstarostnosti, nadcházející album Bauhaus Staircase ale jasně demonstruje, co si kapela myslí. „Wanna kick down fascist art,“ zpívají v titulní skladbě nové desky, která je pomyslnou poctou kapele ABBA i avantgardnímu skladateli Karlheinzi Stockhausenovi a v kombinaci angažovaného synthpopu navazují třeba na Pet Shop Boys.

Duo McCluskey a Humphreys se nebojí vracet k nápadům, které si kdysi dávno odložili do šuplíku – třeba nová skladba Veruschka stojí na motivu, který Humphreys složil pro už neexistující kapelu, kterou založil s Claudií Brücken (Propaganda). OMD ale vzdorují nostalgii a recyklování nápadů, což je na kapelu, která spolu tvoří pětačtyřicet let, obdivuhodné.

Bauhaus Staircase – i s hostujícími Caroline England a Uwe Schmidtem (Atom TM) – vyjde 27. října. „Pokud by to měla být poslední deska OMD, jsem s tím úplně v pohodě,“ říká Andy McCluskey.

Pražský koncert se uskuteční v pražském klubu SaSaZu 10. února 2024. Vstupenky (890–1290 korun) budou k dostání od pátku 22. září 2023 na fource.cz a portálech GoOut a Ticketmaster. Už o den dříve se k nim dostanou registrovaní uživatelé Fource Friends.