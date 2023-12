Sváteční koncerty. Konec roku zpestří Olympic, Marie Rottrová či Vojtěch Dyk

V sobotu 16. prosince vystoupí v pražské O2 areně kanadský písničkář Bryan Adams. V rámci světového turné So Happy It Hurts představí materiál jak z aktuálního alba, které nese stejný název jako turné, tak i starší hity. Chybět nebudou pecky jako Summer Of ’69, Heaven, Please Forgive Me, All For Love a dojít by mělo i na píseň Christmas Time.

O dva dny později, tedy 18. prosince, bude O2 arena hostit českou bigbítovou stálici Olympic, která v rámci oslav 60 let na scéně své fanoušky vezme na dvouhodinou jízdu v čase, během níž zazní ty největší hity. Vystoupí několik hostů, připravena je velkolepá scéna a originální projekce. Skončili jsme, jasná zpráva? V případě Petra Jandy a spol. je to pořád spíš „Vlak, co nikde nestaví“.

V úterý 19. prosince to v O2 areně zahřmí ještě bujařejšími hity s odérem nikoliv punče a purpury, ale spíše piva a zelené. Na jednom pódiu se setkají spřátelené formace Tři sestry a Horkýže slíže. Česko-slovenská aliance plná svérázného humoru a hospodské poetiky naservíruje poctivou odměrku výčepní lihoviny nebo žaludeční hořké jako protilék na všudypřítomnou vánoční přeslazenost.

Hned tři koncerty uchystal pro své věrné zpěvák a herec Vojtěch Dyk. Konat se budou ve dnech 20., 21. a 22. prosince ve velkém sále pražské Lucerny, jmenují se Dyk sou Vánoce a co můžeme očekávat už prozradil sám hlavní protagonista v rozhovoru pro iDNES.CZ.

„Budeme hrát mou tvorbu i věci, které nejsou úplně mé autorsky, ale jsou se mnou spojené. Písně jako Hladiny, Tante Cose da Veder... Bude tam chlapecký sbor Pueri Gaudentes, ve kterém jsem vyrůstal. Taky Epoque Quartet, ty miluju. Bude hrát dirigent Honza Kučera a část kapely D.Y.K. vytvoří takový malý vánoční band. A přijde i tajný host. Velice tajný.“

Tajným hostem bude Vojtěchova manželka, herečka Tatiana Dyková, což není spoiler – její jméno je uvedeno i na plakátech – ale výsledek Dykovy záliby v absurdním humoru.

Už tradiční vánoční koncert uspořádá i zpěvák a skladatel Michal Prokop, který letos vydal bilanční kompilační album Čas je šťastnej lhář 1969 – 2021. Letos vystoupí 21. prosince v pražském Foru Karlín a jak bude večer koncipovaný, to už iDNES.cz prozradil.

„Hosty budou dva z mých spoluhráčů, kteří mají svoje vlastní projekty. Honza Hrubý obnovil Kukulín v nové sestavě. Sám jsem na to zvědav, prý to zní dost jinak a nově. A jelikož slaví sedmdesáté páté narozeniny, přál si, že by s Kukulínem na vánočním koncertě zahrál, což mi přišlo jako dobrý nápad. Druhý je Andy Čermák, mladý kluk, který k nám přišel předloni. Senzační klávesista a skladatel z kapely Sunflower Caravan. Nedávno vydal sólové album. Tak jsem si říkal, ať si taky zahraje sólově. Pak ještě vystoupí Štěpán Hebík neboli raper 7krát3. Takže jeden starší a dva mladí.“

Ve stejný den jako koncert Michala Prokopa, tedy 21. prosince (kdy se také koná jeden z koncertů Vojtěcha Dyka), proběhne akce Vánoce v O2 areně. Na značkách jsou připraveni Richard Krajčo, Adam Plachetka, Pokáč, Ondřej Ruml, Eva Burešová, Dasha, Kateřina Marie Tichá, sedmdesát hudebníků Filharmonie Hradec Králové a šedesát členů pěveckého sboru Permoník Karviná. Průvodní slovo dodá Libor Bouček.

Ve čtvrtek 28. prosince vzkáže zpěvačka Marie Rottrová svým věrným příznivcům Jedno velké děkuji, jak zní název jejího koncertu v O2 areně. V hitech jako Skořápky ořechů, Lásko voníš deštěm, Večerem zhýčkaná, S tím bláznem si nic nezačínej nebo Zřejmě letos nikde nejsou kytky zazní vedle doprovodné kapely také symfonický orchestr.