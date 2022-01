Zapsal se do křestního listu Olympiku. Chrastinu doprovodily vlastní hity

Mezi nimi byl i Petr Janda, se kterým Chrastina vytvořil autorskou dvojici na prvních deskách Olympiku, dále přišli bubeník Martin Vajgl nebo zpěváci Pavel Sedláček a Viktor Sodoma. Smuteční obřad otevřela skladba Snad jsem to zavinil já.

„Zapsal se do křestního listu Olympiku, který hrál hudbu naší generace,“ uvedla ve své řečí Chrastinova spolužačka z FAMU, filmová historička, novinářka a publicistka Milica Pechánková.

Chrastina, který působil v hudebním seskupení Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret) a od roku 1963 v Olympiku, který spolu s Petrem Kaplanem a dalšími založil, zemřel 28. prosince ve věku 81 let.

V průběhu posledního rozloučení v obřadní síni zazněly i další hity s Chrastinovými texty jako Kamenožrout zelený a Krásná neznámá. Nechyběla ani píseň Dej mi víc své lásky, díky které má pražský rodák Chrastina významné místo v dějinách Olympiku.

Text napsal v roce 1965, tedy v době, kdy se kapela rozhodla přejít k vlastní tvorbě v češtině. Píseň měla koncertní premiéru 12. června 1965 v Hořovicích. Byla to na programu jediná česky zpívaná skladby a kapela měla z jejího uvedení obavy. Nakonec Olympic třikrát přidával.

„Pavel sám přes noc, já už spal, napsal onen první a nejslavnější text Olympiku Dej mi víc své lásky. Když jsem se ráno probudil, ten text ležel na stole a já bezpečně věděl, že je to přesně to, co chci,“ vzpomíná Janda v knize Olympic 50.

Dvojice Chrastina – Janda stojí za prvními alby Olympiku Želva a Pták Rosomák. Pavel Chrastina, který působil i jako baskytarista a doprovodný zpěvák, kapelu opustil v roce 1969. Na závěr obřadu si přítomní vyslechli i skladbu Jednou, jejíž text napsal Chrastina po svém návratu z emigrace v roce 1994 na album Dávno.