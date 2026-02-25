Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic

Zdravotní potíže kapela ani samotný Valenta nikdy nespecifikovali. „Neumírám, ale hrát nemohu. Jsem totiž totálně vyhořelej včetně zdravotních problémů v rodině. Vím, že se zcela jistě k muzice vrátím, jen co se dám trochu dohromady,“ napsal tehdy.
Jíří Valenta byl nedílnou součástí Olympiku, výraznou osobností i respektovaným hudebníkem. S kapelou odehrál mnoho koncertů doma i v zahraničí.
Pod příspěvkem o Valentově úmrtí na facebookové stránce Olympiku se objevují komentáře s kondolencemi a poklony typu „odešla legenda“ či „byl to skvělý muzikant“.
|
Nováčci i matadoři. Jubilejní Český mejdan s Impulsem zve na Mirai, Vondráčkovou či Olympic
S klávesistou a zpěvákem Valentou se skupina rozloučila po 34 letech jeho členství v kapele.
Po necelém půl roce od oznámení Valentova odchodu Olympic odehrál první koncert v PVA EXPO Praha s novým klávesákem. Vypsala na něj konkurz, do něhož se přihlásilo 70 muzikantů. Uspěl skladatel a textař Pavel Březina.
Sestavu Olympiku nyní vedle Březiny tvoří kytarista a zpěvák Petr Janda, který je ve skupině založené Miloslavem Růžkem od roku 1963, baskytarista Milan Broum, jenž přišel v roce 1975, a bubeník Martin Vajgl. Ten v roce 2013 nahradil zemřelého Milana Peroutku.