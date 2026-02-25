Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic

Autor:
  21:14
Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.
Fotogalerie4

Skupina Olympic v Praze odehrála první koncert s novým klávesistou Pavlem Březinou (zcela vlevo). Zprava: baskytarista Milan Broum, bubeník Martin Vajgl a lídr kapely Petr Janda. (17. června 2020) | foto: ČTK

Zdravotní potíže kapela ani samotný Valenta nikdy nespecifikovali. „Neumírám, ale hrát nemohu. Jsem totiž totálně vyhořelej včetně zdravotních problémů v rodině. Vím, že se zcela jistě k muzice vrátím, jen co se dám trochu dohromady,“ napsal tehdy.

Jíří Valenta byl nedílnou součástí Olympiku, výraznou osobností i respektovaným hudebníkem. S kapelou odehrál mnoho koncertů doma i v zahraničí.

Pod příspěvkem o Valentově úmrtí na facebookové stránce Olympiku se objevují komentáře s kondolencemi a poklony typu „odešla legenda“ či „byl to skvělý muzikant“.

Nováčci i matadoři. Jubilejní Český mejdan s Impulsem zve na Mirai, Vondráčkovou či Olympic

S klávesistou a zpěvákem Valentou se skupina rozloučila po 34 letech jeho členství v kapele.

Po necelém půl roce od oznámení Valentova odchodu Olympic odehrál první koncert v PVA EXPO Praha s novým klávesákem. Vypsala na něj konkurz, do něhož se přihlásilo 70 muzikantů. Uspěl skladatel a textař Pavel Březina.

Sestavu Olympiku nyní vedle Březiny tvoří kytarista a zpěvák Petr Janda, který je ve skupině založené Miloslavem Růžkem od roku 1963, baskytarista Milan Broum, jenž přišel v roce 1975, a bubeník Martin Vajgl. Ten v roce 2013 nahradil zemřelého Milana Peroutku.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Gott se mu klaněl, Janda žasnul. Hity krále českých textařů zná každý

Karel Gott, Helena Vondráčková a autoři pamětní desky Zdeňka Borovce Milan...

Bez nadsázky se mu říká král českých textařů. Zdeněk Borovec totiž napsal přes dva a půl tisíce textů k písničkám a mnohé zůstávají časuvzdorné. Říkal, že dobrý text se musí vysedět a musí mít...

Robert Carradine spáchal sebevraždu. Zahrál si v Pomstě šprtů či u Tarantina

Herec Robert Carradine

Ve věku 71 let zemřel americký herec Robert Carradine, známý ze série Pomsta šprtů nebo z oscarového filmu Quentina Tarantina Nespoutaný Django. Podle prohlášení rodiny odešel ze světa dobrovolně....

Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic

Skupina Olympic v Praze odehrála první koncert s novým klávesistou Pavlem...

Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.

25. února 2026  21:14

Ředitelka Berlinale odchází z funkce. Důvodem je antisemitský skandál

Ředitelka Berlinale Tricia Tuttleová přichází na červený koberec při...

Ředitelka Berlinale Tricia Tuttleová, která vyhlášený mezinárodní filmový festival vede od dubna 2024, odejde z funkce. Ve středu to napsal deník Bild, podle kterého je důvodem antisemitský skandál...

25. února 2026  18:21

Nováčci i matadoři. Jubilejní Český mejdan s Impulsem zve na Mirai, Vondráčkovou či Olympic

Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).

Rádio Impuls oslavilo 27. narozeniny jako nejposlouchanější soukromá rozhlasová stanice a oznámilo další hvězdy jubilejního 10. ročníku Českého mejdanu s Impulsem. Do O2 areny přijdou 17. října...

25. února 2026  16:31

Stovka účinkujících, Lucie i Havel. Festival Mezi ploty v Bohnicích má letos nabito

Kapela Lucie odehrála v rámci svého turné koncert v pražské O2 areně. Na snímku...

Připravovaný 34. ročník festivalu Mezi ploty láká návštěvníky více než stovku účinkujících, kteří 30. a 31. května vystoupí v parku Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Vůbec poprvé se k...

25. února 2026  15:59

RECENZE: Když je Bůh rudý, jde z toho mráz po zádech. Jak se žije čínským křesťanům

Kniha Bůh je rudý: Rozhovory s čínskými křesťany.

Čínský prozaik, básník a hudebník Liao I-wu žije od roku 2011 v exilu Německu. Podařilo se mu utéci z Číny, v níž po léta čelil pronásledování i vězení a jeho knihy jsou v zemi zakázány. Některé...

25. února 2026  15:41

RECENZE: Elvis Presley in Concert. Král rokenrolu už zase zvedá ze sedadel

75 % Premium
Z filmu EPiC: Elvis Presley in Concert

Nerozhoduje, jestli ho milujete, míjíte nebo neznáte. S neskutečnou intenzitou a energií, ve stále stupňovaném tempu prostě nenechá nikoho v klidu. Uhrane v dosud neviděných záběrech, z nichž režisér...

25. února 2026

Elektro i filmové klasiky. Českého lva doprovodí hudba Adriána Čermáka

Slovenský hudební skladatel Adrián Čermák.

Slavnostní předávání filmových cen Český lev, které se 14. března uskuteční v pražském Kongresovém centru, bude pro letošní ročník propojené s hudebním doprovodem od slovenského skladatele Adriána...

25. února 2026  13:33

Po Marťanovi přichází Spasitel. Už i Ryan Gosling zachraňuje lidstvo. Z vesmíru

Ryan Gosling ve filmu Spasitel

Do kin míří adaptace bestselleru Spasitel od Andyho Weira, muže, který nám naservíroval nezapomenutelného Marťana. Spasitel není jen další vesmírnou odyseou, je to emocionální horská dráha, která...

25. února 2026  12:12

Hudba o snech a nejasných vizích. Tata Bojs pokřtí nové album V původním snění

Kapela Tata Bojs po vystoupení na Koncertu pro budoucnost na Václavském náměstí...

Skupina Tata Bojs oznámila vydání nového alba s názvem V původním snění. Podle členů kapely bude plné písniček o snech a nejasných vizích. K poslechu bude od 26. února. V ten samý den ho kapela také...

25. února 2026  11:39

RECENZE: Svůdný a sexy. Albový debut Leigh-Anne roste každým poslechem

Zpěvačka Leigh-Anne

V září loňského roku vydala Jade Thrilwall, bývalá členka britské popové dívčí kapely Little Mix, výborné sólové album That’s Showbiz Baby. Nyní se s vlastní deskou o slovo hlásí její kolegyně...

25. února 2026  9:59

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

KVÍZ: Záhadná Foglarova čtvrť. Vyhrajte v soutěžním kvízu knihu Tajemná Řásnovka

Takhle si čtvrť Řásnovka z Foglarova románu představoval ilustrátor Marko...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vychází Tajemná Řásnovka v novém vydání a k dostání bude...

vydáno 25. února 2026

Vinnetou i Robinson v socialistické ČSSR. Znalec líčí, jak vznikaly slavné „kodovky“

Premium
Od 50. let chyběly různobarevné svazky se čtyřmi černými pruhy v málokteré...

Od 50. let chyběly různobarevné svazky se čtyřmi černými pruhy v málokteré knihovně. Vycházely v nakladatelství Albatros (tehdy SNDK) ve velkých nákladech. A holky i kluci, rodiče i prarodiče,...

24. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.