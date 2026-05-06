Petr Kolář spojil síly s Olympikem. V klipu o digitální izolaci jim zahrál Martin Dejdar

Autor:
  13:51
Hudebník Petr Kolář vydává s legendární skupinou Olympic nový singl s názvem Co je vůbec v nás. K písni navíc společně natočili i klip o digitální izolaci, do kterého obsadili herce Martina Dejdara.
Petr Kolář, Petr Janda a Martin Dejdar ve studiu při náhrávání písně Co je vůbec v nás | foto: PR & Promotion

„S Petrem Jandou a celým Olympikem jsme podobně rockově naladěni, takže jsem moc rád, za tohle skvělé muzikantské spojení,“ říká Petr Kolář, který vystoupil jako host na vánočním koncertu legendární skupiny, kde duet zazněl poprvé a odkud pak vzešla myšlenka na vydání společného singlu.

Skladbu Co je vůbec v nás napsal Petr Janda a otextoval ji Pavel Vrba. Duet vznikal ve studiích Propast a Farma Records Jaryho Taubera. V klipu, který singl doprovází, kamera zachytila autentický proces nahrávání skladby přímo v tvůrčím prostředí studia Propast za účasti Petra Koláře, Petra Jandy a členů kapely Olympic.

„Péťa Kolář je můj kamarád, máme společné zájmy, je to výborný zpěvák a napadla mě písnička, která je opravdu hodná velkého hlasu. V roce 1985 dokonce vyhrála Bratislavskou lyru, tehdejší populární písňový festival,“ doplňuje Petr Janda.

Já a legenda? Občas je to protivné. Chválí mě, ať zahraju jakkoli, cítí Petr Janda

Dějová linka klipu řeší skrze postavu ztvárněnou Martinem Dejdarem dlouhodobé téma digitální izolace.

„Pointou je uvědomění, že odložením telefonu a vnímáním světa kolem sebe vracíme do svých životů lidskost, všímavost a drobné dobré skutky, které mohou inspirovat i generace po nás,“ vysvětluje autorka námětu a scénáře Tereza Adams. Režíroval Jakub Machulda, za kamerou stál David Justian a oba dva zároveň pracovali na střihu.

