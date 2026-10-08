Dojatý Pavlásek. Olympic křtil kompilaci hitů a představil klip Až to Stouni zabalí

„Petr Janda je obdivuhodná bytost a i Olympic je obdivuhodný. Před nimi jsou ti Stouni, ale Petr je úžasný skladatel,“ uvedl Kocáb. Autor textu písně Až to Stouni zabalí Pavlásek prozradil, že Olympic poslouchá odmalička. „Jsem až dojatý, že na jejich desce bude písnička, ke které jsem napsal slova,“ podotkl.
„V životě by mě nenapadlo, že bych něco udělal s Lukášem Pavláskem, ale byla to spolupráce na první dobrou a omlouvám se mu, že jsem s ním nespolupracoval už dříve,“ prohlásil frontman Olympiku Petr Janda.
Aktuální výběrové album 21 nej navazuje na kompilaci 12 nej z roku 1976. Motiv času, symbolizovaný archaickým budíkem, se po padesáti letech vrací v modernizované podobě obalu s násobenými ciferníky. Z původních dvanácti skladeb se výběr rozrostl na jednadvacet položek, které mapují klíčové etapy jedné z nejvýznamnějších kapel české rockové historie.
„Dvacet jedna písní samozřejmě nemůže obsáhnout celou historii Olympiku, ale jde o skladby, které nejlépe dokumentují vývoj kapely a zároveň patří mezi ty, které nejčastěji zaznívají na našich koncertech,“ konstatoval Janda.
Výběr nabízí průřez několika generacemi Olympiku, od nahrávek z poloviny šedesátých let přes klasické snímky ze supraphonského archivu, tvorbu vydanou pod značkou Best I.A. až po novější období spolupráce se Supraphonem.
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Pomyslnou tečkou za výběrem je nová skladba Až to Stouni zabalí, která vznikla ve spolupráci Petra Jandy a Lukáše Pavláska. S nadhledem si pohrává s otázkou, co by se stalo, kdyby jednou The Rolling Stones definitivně ukončili svou kariéru. Písničku doprovází videoklip v režii Ondřeje Urbance s Lukášem Pavláskem v hlavní roli. Skladba je nejen poctou The Rolling Stones, ale také komentářem k vlastní dlouhověkosti Olympiku.
„Petr Janda a Lukáš Pavlásek zkoumají, co by bylo, kdyby se Mick a spol. přestali valit. Že by Olympic, po rovněž pětašedesáti letech existence, navždy vypnul proud? Anebo ne? Jedeme dál!“ uvedla kapela v anotaci nového singlu.
Skupina Olympic loni vydala 23. studiové album Bombarďák. Na všech dosavadních deskách se podílel ze současných členů jen kapelník, kytarista a zpěvák Petr Janda. Druhý služebně nejstarší člen kapely baskytarista Milan Broum hraje na posledních devatenácti deskách a bubeník Martin Vajgl jich stihl šestnáct. Pro nováčka klávesistu Pavla Březinu je Bombarďák druhá nahrávka s Olympikem.