RECENZE: Zpěvačka Ols na albu Widma oslavuje čistou dokonalost přírody

„Vstup do toho kruhu. Oheň se už rozhořel, plameny šlehají až k nocí ztemnělé obloze a začíná hrát hudba. Vynořují se melodie, ozývá se zpěv. Ženský hlas naplněný vroucí touhou, odevzdáním se, ale i odhodláním. Je čas tančit. Vzdát hold starobylému božstvu, sklonit se před věčnou matkou přírodou. Nechť tedy započne obřad...“



Přesně takové a mnohé další obrazy evokuje album Widma polské zpěvačky a skladatelky Anny Marii Oskierko tvořící pod pseudonymem Ols. Pro hudbu, kterou tvoří, se vžilo označení dark folk, pagan folk nebo neofolk. Lidová hudba v tom smyslu, že se vrací k její prapůvodní podstatě.



Snaží se totiž oslovit (a oslavit) prostřednictvím tónů, veršů a melodií vše, co nás obklopuje a také to, co nejsme schopni pojmout rozumem, ale co prostě a nevyhnutelně cítíme. Tato hudba přináší naplnění, uvědomění si toho, že tu nejsme sami a že chceme-li žít plnohodnotný život, je třeba se napojit na odvěký řád.



Je celkem příznačné, že podobná hudba vznikla v Polsku, tedy v přísně katolické zemi. Kde krom jiného vznikají celosvětově známé extrémní metalové kapely (Behemoth, Hate, Decapitated), ale i skupiny, které odvrhly drsný zvuk a pustily se do objevování kouzel tamní lidové hudby. Nejčistším příkladem je kapela Lux Occulta a její album Kołysanki.

Možná za to může rigidní polská katolická výchova, která z těchto a dalších kapel a muzikantů destiluje vzdor, chuť a touhu odklonit se od Písma a jeho dogmat, nikoliv ale od náboženství jako takového. Což je případ Ols. Její hudební řeč je hluboce duchovně založená, ryzí a opravdová. A co je na tom nejlepší, funguje i sama za sebe. Pokud nechcete při poslechu rozjímat, meditovat a přemýšlet, ale prostě si jen užívat košatých a silných písniček, není problém. I v tomto ohledu deska funguje bez výhrad.



Widma Ols Hodnocení­: 80 %

Oslovit může jak tolerantní rockery či metalisty, folkaře nebo prostě všechny, pro které je hudba víc než jen shluk genericky poskládaných akordů. Tohle může být pro mnohé iniciační zážitek. Jako když do dlaní naberete pramenitou vodu, zhluboka se napijete a osvěženi na těle i na duchu se zadíváte na oblohu.