GLOSA: Olivia Rodrigo v Miláně vedrem zmožené fanoušky ještě víc rozpálila

Publikum reagovalo bouřlivý křikem a zpívalo každé slovo, takže se nedá říct, že by tam byli fake fans – jak se řiká fanouškům, kteří od kapely či interpreta znají jen ty nejprofláklejší písničky. Olivia na konci hrála jako obvykle čtyři přídavky, ale na přání fanoušků přidala ještě písničku Lucy.

Atmosféra byla úžasná, v setlistu se střídaly písně pomalé a dojemné s rockovými, plnými energie. Olivia byla neustále v pohybu, každou chvíli na jiné straně pódia. V jeden moment běhala před bariérou, chytala se fanoušků a jednomu z nich se i natočila na mobil. Při některých písních hrála na piano, v jiných se doprovázela na elektrickou kytaru. Při kontaktu s publikem působila přirozeně a mile, bylo na ní vidět, jak ji živé vystupování baví.

Pro mě osobně to byl skvělý zážitek, i přes šílené vedro a spoustu komárů. Všechny songy byly chytlavé, zpívala jsem si je ještě dlouho po opuštění areálu. To, co dodávalo koncertu ještě vetší sílu, byla doprovodná kapela. Hrála s obrovským nasazením, ze kterého bylo poznat, že si to na podiu s Olivii dost užívají. Věřím, že ostatní odcházeli se stejným nadšením jako já. A bylo by super, kdyby si Olivii Rodrigo co nejdřív mohli živě poslechnout i fanoušci v Česku.