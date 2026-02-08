GLOSA: Umíme milovat? Olivia Dean ukazuje, že láska není diagnóza, ale umění

Monika Zavřelová
  10:41
V časech, kdy umíme do detailu zanalyzovat, jaký typ citové vazby kdo má, kdy víme, proč je někdo toxický a jiný zase ne, kdy se z lásky stává tak trochu věda, je každá dávka kultury, co lásku zprostředkovává jen tak, čistým prožitkem, velkým potěšením. Když má pak to potěšení ještě hlas a talent Olivie Dean, je to skoro zjevení. Ne nadarmo si šestadvacetiletá britská zpěvačka odnesla minulou neděli Grammy v kategorii Best New Artist, tedy něco jako náš Objev roku.
Olivia Dean s Grammy v kategorii Objev roku

Úplným objevem však Olivia není. Hudbě se věnuje od dětství, roky studovala muzikál na ceněné BRIT school a kdekdo zaznamenal už její debut Messy. Byla to ale až aktuální, druhá deska The Art of Loving, se kterou se zpěvačce loni v září povedlo oslovit širší publikum. A není se čemu divit, koncentrace hitového potenciálu je totiž na „dvojce“ výrazně vyšší než v případě prvního alba. Paradoxně přitom Olivia Dean nepřináší žádný nový zvuk, naopak spoléhá se na „staré a ověřené“. Právě to však mísí a podává s takovou osobitostí, že z onoho bohatého retro-pop-soul-r’n'b’ mixu vzniká něco zcele neopakovatelného. Hudba, která pohladí, povzbudí, dojme i zabolí.

GLOSA: Metal je jinde, ale jinak Grammy příliš vzruchu ve výsledcích nepřinesly

A možná dokonce i vzdělá! Není totiž náhodou, že se deska v překladu nazývá Umění milovat stejně jako známá kniha psychologa Ericha Fromma z roku 1956. Stejně jako německý psycholog, i Olivia ve svých textech věří v to, že láska je svého druhu uměním, či možná spíše řemeslem, ve kterém se musíme neustále zdokonalovat – nikoliv znalostmi jako spíš otevřeným srdcem a prožitkem.

Olivia na desce spolupracovala s převážně mužským týmem vedeným Julianem Bunettou, který tvořil třeba pro Sabrinu Carpenter nebo Teddyho Swimse (zahraje letos na festivalu Colours of Ostrava). Svou stopu na desce zanechal také Leon Michels, autorita na poli amerického soulu a funku nebo Matt Hales známý také jako Aqualung. Ten navíc s Olivií Dean spolupracoval už na debutu Messy.

Takže sečteno podtrženo, pokud hledáte kvalitní hudební zážitek a zároveň klidné útočiště svých citů, se kterými se zachází s péčí a klidem, sáhněte po Art Of Loving. Troufám si tvrdit, že v únoru, kterému bude jinak v kultuře neúprosně dominovat intenzivní, pohlcující a značně vyčerpávající láska Cathy a Heathcliffa v Bouřlivých výšinách doprovozená dramatickými melodiemi Charlie XCX, přijdou takové písně jako Man I Need, So Easy (To Fall In Love) nebo Nice To Each Other více než vhod.

A kdyby se vám třeba Olivia hodně zalíbila a chtěli jste si ji poslechnout naživo – do Prahy se bohužel v nejbližší době nechystá, můžete za ní vyrazit do Německa nebo Polska. A právě třeba ve Varšavě na festivalu Orange zahraje ve stejný den jako další ostrovní nový vítr (avšak zcela jiného charakteru) - FKA twigs.

