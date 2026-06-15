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Při srážce dvou vrtulníků zemřel zpěvák Oliver Tree. V létě měl hrát v Praze

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  9:01
Známý hudebník Oliver Tree v neděli tragicky zahynul při srážce dvou vrtulníků v Brazílii, při které zemřelo nejméně šest dalších lidí. Dvaatřicetiletý zpěvák tam byl na světovém hudebním turné. V červenci měl zavítat i do Prahy, aby zde představil své čtvrté album Love You Madly, Hate You Badly.
Americký zpěvák a komik Oliver Tree.

Americký zpěvák a komik Oliver Tree. | foto: Profimedia.cz

V Brazílii se srazily dva vrtulníky, zahynulo nejméně šest lidí (14. června...
Americký zpěvák a komik Oliver Tree. (23. června 2019)
Americký zpěvák a komik Oliver Tree. (16. října 2019)
Americký zpěvák a komik Oliver Tree. (4. prosince 2021)
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Koncert provokativního hudebníka se měl odehrát v pražském Lucerna Music Baru 13. července jako zastávka na zpěvákově světovém turné. Tree plánoval odehrát ve 30 zemích přes 70 koncertů.

Zemřel v neděli v brazilském Rio de Janeiru. Na předměstí hlavního města došlo ke srážce dvou vrtulníků. Policie uvedla, že Tree byl na palubě jednoho z nich. Při nehodě zahynulo šest dalších lidí. Vrtulníky se srazily ve vzduchu a poté se zřítily na parkoviště prodejce automobilů. Tam způsobily požár, který zachvátil nejméně 20 vozidel. Hasičům není jasné, proč se nehoda udála.

V Brazílii se srazily dva vrtulníky, zahynulo nejméně šest lidí

Rodák z Kalifornie si nové album sám napsal i produkoval. Posouvá v něm hranice alternativního popu, elektroniky a hip-hopu. Především díky rozmanitosti hudebních nástrojů a kulturních vlivů, které ho inspirovaly během dvouleté tvorby. Jednotlivé skladby nahrával v 82 zemích včetně Afghánistánu, Číny a Afriky.

Jeho profil na hudební platformě Spotify čítá přes 11 milionů posluchačů. Proslavily ho především písně jako Life Goes On, Miss You a Alien Boy. Byl známou internetovou osobností s charakteristickým sestřihem „podle kastrolu“.

Poslední video na Instagramu sdílel v sobotu, hraje v něm fotbal a vtipkuje.

iae.break

Americano pela 1º vez no Brasil

13. června 2026 v 17:51, příspěvek archivován: 15. června 2026 v 8:35
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